Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ «δεν έχει ακόμη τελειώσει», δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, μετά την επίθεση της Τεχεράνης στο Ισραήλ το προηγούμενο βράδυ.

«Το κράτος του Ισραήλ δέχτηκε επίθεση με εκατοντάδες πυραύλους και [μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα] και οι [Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις] απέτρεψαν αυτήν την επίθεση με εντυπωσιακό τρόπο», είπε ο Γκάλαντ καλώντας τους Ισραηλινούς να παραμείνουν «σε εγρήγορση και προσοχή στις οδηγίες που δημοσιεύονται από τη Διοίκηση των IDF». Ο υπουργός Άμυνας τόνισε επίσης, ότι το Ισραήλ «πρέπει να είναι προετοιμασμένο για κάθε σενάριο».

«Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους, καταφέραμε να υπερασπιστούμε το έδαφος του κράτους του Ισραήλ», συνέχισε ο Γκάλαντ. «Προκλήθηκαν πολύ μικρές ζημιές – αυτό είναι το αποτέλεσμα των εντυπωσιακών επιχειρήσεων του IDF» είπε.

Ο Γκάλαντ είναι ένας από τους τρεις άνδρες που απαρτίζουν το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, μαζί με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Μπένι Γκαντζ. Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου σήμερα καλούνται οι τρεις αυτοί άνδρες να λάβουν επί της ουσίας αποφάσεις που αφορούν το μέλλον όλης της Μέσης Ανατολής.

Συνεχίζει τις απειλές το Ιράν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί προειδοποίησε σήμερα ότι η αντίδραση της χώρας του θα είναι «πιο ισχυρή» σε περίπτωση που υπάρξει «απρόσεκτη συμπεριφορά» από το Ισραήλ, μετά την πρωτόγνωρη ιρανική επίθεση που έλαβε χώρα τη χθεσινή νύχτα.

«Η τιμωρία του επιτιθέμενου πραγματοποιήθηκε», δήλωσε εκφράζοντας ικανοποίηση ο Ραϊσί σύμφωνα με ανακοίνωση, και πρόσθεσε ότι «εάν το σιωνιστικό καθεστώς ή οι υποστηρικτές του επιδείξουν απρόσεκτη συμπεριφορά, θα λάβουν αποφασιστική και πολύ πιο ισχυρή απάντηση».

Από την πλευρά του ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων υποστήριξε σήμερα πως η επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα εναντίον του Ισραήλ «πέτυχε όλους τους στόχους της», διευκρινίζοντας ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι του Ιράν δεν είχαν στόχο κανένα αστικό ή οικονομικό κέντρο.

«Η επιχείρηση Τίμια Υπόσχεση διεξήχθη με επιτυχία από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί και πέτυχε όλους τους στόχους της», δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση ο στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι δύο εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν κυρίως ήταν «το κέντρο πληροφοριών που έδωσε στους σιωνιστές τις απαραίτητες πληροφορίες» για το πλήγμα που κατέστρεψε την 1η Απριλίου το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, καθώς και «η αεροπορική βάση του Νοβατίμ, από την οποία απογειώθηκαν τα αεροσκάφη F-35» που το βομβάρδισαν.

«Αυτά τα δύο κέντρα υπέστησαν σημαντικές ζημιές και τέθηκαν εκτός λειτουργίας», διαβεβαίωσε.

«Δεν έχουμε καμιά πρόθεση να συνεχίσουμε αυτή την επιχείρηση, όμως αν το σιωνιστικό καθεστώς αναλάβει κάποια δράση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είτε στο έδαφός μας είτε στα κέντρα που μας ανήκουν στη Συρία ή αλλού, η επόμενη επιχείρησή μας θα είναι πολύ μεγαλύτερη απ' αυτήν εδώ», προειδοποίησε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν διά στόματος Τζο Μπάιντεν «την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής για την ασφάλεια του Ισραήλ» ωστόσο, αυτό που επιθυμούν είναι να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν αφού επανέλαβε με τη σειρά του τη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ καταδικάζοντας τις ιρανικές εκτοξεύσεις «με τον πιο έντονο τρόπο», αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ «δεν επιδιώκουν κλιμάκωση». «Θα διαβουλεύομαι με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο τις επόμενες ώρες και ημέρες», είπε.

Αποκλιμάκωση της κατάστασης ζήτησε και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν αφού καταδίκασε την επίθεση. «Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στον ισραηλινό λαό και τη δέσμευση της Γαλλίας για την ασφάλεια του Ισραήλ, των εταίρων μας και την περιφερειακή σταθερότητα. Η Γαλλία εργάζεται για την αποκλιμάκωση με τους εταίρους της και καλεί σε αυτοσυγκράτηση» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Έκκληση για αποκλιμάκωση απηύθυνε και η Μόσχα. «Εκφράζουμε την εξαιρετική ανησυχία μας για άλλη μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του για τις ιρανικές επιθέσεις. «Καλούμε όλα τα ενεχόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Πηγή: skai.gr

