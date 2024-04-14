Στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκαν σήμερα οι πρεσβευτές της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας για να τους επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας σε σχέση με τις δηλώσεις των αρχών των χωρών τους μετά τα ιρανικά πλήγματα εν είδει αντιποίνων που διεξήχθησαν τη χθεσινή νύχτα κατά του Ισραήλ.

Οι τρεις διπλωμάτες «κλήθηκαν στο υπουργείο, μετά τις ανεύθυνες θέσεις ορισμένων αξιωματούχων των χωρών αυτών σε σχέση με την απάντηση του Ιράν στη σειρά ενεργειών του σιωνιστικού καθεστώτος κατά των πολιτών και των συμφερόντων της χώρας μας», δήλωσε η ιρανική διπλωματία σε ανακοίνωση η οποία μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο Irna και το ημιεπίσημο Ιρανικό Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ILNA).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

