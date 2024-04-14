Εκπρόσωπος IDF: «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για νέο μέτωπο πολέμου» με Ιράν

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός



Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο ενός νέου πολεμικού μετώπου με το Ιράν δήλωσε στο βρετανικό Sky News ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων άμυνας IDF αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ.

Ερωτηθείς αν έχει ανοίξει ένα καινούριο μέτωπο, απάντησε: «Ασφαλώς ελπίζω πως όχι, (αλλά) νομίζω πως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την πραγματικότητα». Πρόσθεσε πως πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι Ιρανοί δεν θα προσπαθήσουν ξανά να σκοτώσουν Ισραηλινούς.

Στο ερώτημα αν θα υπάρξουν αντίποινα από το Ισραήλ, ο εκπρόσωπος είπε: «Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε το βλέμμα προς την κυβέρνηση σήμερα, η κυβέρνηση θα συνεδριάσει αργότερα σήμερα και θα λάβει τις αποφάσεις της και θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες».

Είπε επίσης ότι μια «χούφτα» βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν στόχους στο ισραηλινό έδαφος, καθώς και ότι ένα κορίτσι επτά ετών τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο εκπρόσωπος του IDF εξήρε επίσης την επίδειξη ενότητας έναντι της επίθεσης, αναφερόμενος στη συνδρομή ΗΠΑ, Βρετανίας και Γαλλίας στην άμυνα του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

