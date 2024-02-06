Η Σουηδία σχεδιάζει να βάλει τέλος στην έρευνα για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream, αναφέρουν γερμανικά μέσα

H Σουηδία σχεδιάζει να κλείσει την έρευνά της για τις εκρήξεις που το 2022 προκάλεσαν ζημιές στους αγωγούς αερίου Nord Stream στο βυθό της Θάλασσας της Βαλτικής ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία, αφού, απ' ό,τι φαίνεται, απέτυχε να εντοπίσει κάποιον ύποπτο, ανέφεραν σήμερα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Sueddeutsche Zeitung και Die Zeit και τους σταθμούς NDR και WDR, ο εισαγγελέας που ηγείται της έρευνας της Σουηδίας θα ανακοινώσει σύντομα το τέλος της.

«Θα πάρω μια απόφαση αύριο και δεν μπορώ να σας πω τώρα ποια θα είναι η απόφαση αυτή», δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς ο σουηδός εισαγγελέας Ματς Λιούνγκκβιστ, αρνούμενος να επεκταθεί. «Δεν μπορώ να πω περισσότερα τώρα», πρόσθεσε.

Μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν μέσα στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες της Σουηδίας και της Δανίας, αμφότερες οι χώρες διεξήγαγαν έρευνες, μαζί με τη Γερμανία.

Το τέλος της σουηδικής έρευνας δεν θα έχει αντίκτυπο στις διαδικασίες στη Γερμανία, σύμφωνα με τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση του σουηδού εισαγγελέα πως η Ρωσία έχει επανειλημμένα ζητήσει να της γνωστοποιηθούν λεπτομέρειες της δυτικής έρευνας για της εκρήξεις, αλλά δεν της έχει γνωστοποιηθεί τίποτα.

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε αυτές τις εκρήξεις στους αγωγούς «σαμποτάζ σε κρίσιμης σημασίας διεθνή υποδομή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.