Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του αφού η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την απόσυρση μιας πρότασης νόμου η οποία είχε στόχο να περιορίσει τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω των διαμαρτυριών από αγρότες σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Ιταλίας περιλαμβανομένης.

«Ζήτω οι αγρότες, τα τρακτέρ των οποίων αναγκάζουν την Ευρώπη να κάνει πίσω στην τρέλα που επιβάλλουν οι πολυεθνικές και η αριστερά», δήλωσε ο Σαλβίνι, ηγέτης του δεξιού κόμματος της Λέγκας.

Η φον ντερ Λάιεν είπε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ότι ο κανονισμός για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων (SUR), ο οποίος έχει στόχο να μειωθεί μέχρι το 2030 στο μισό η χρήση φυτοφαρμάκων, αποσύρεται, λέγοντας ότι «έγινε σύμβολο πόλωσης».

Τρακτέρ απ' όλη την Ιταλία κατευθύνονται τις τελευταίες ημέρες προς τη Ρώμη και οι αγρότες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν μεγάλη διαδήλωση στην ιταλική πρωτεύουσα.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA επισημαίνει πως, μολονότι οι πολιτικές της ΕΕ και η Πράσινη Συμφωνία, της οποίας τμήμα είναι ο SUR, συνιστούν ένα μείζονα παράγοντα στις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν ωστόσο και άλλα στοιχεία, όπως ο θυμός των αγροτών για την αύξηση των τιμών των καυσίμων και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν πολλοί απ' αυτούς, καθώς και η δυσαρέσκειά τους για μερικές εθνικές πολιτικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.