Τουλάχιστον 8 άνθρωποι πέθαναν και 80 τραυματίστηκαν σήμερα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ινδία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν φλόγες από το εργοστάσιο να υψώνονται στον ουρανό μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο στην περιοχή Χάρντα, στο κρατίδιο Μάντια Πραντές. Δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για την διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της αστυνομίας της περιοχής Ρατζεσουάρι Μαχόμπια, «οι νεκροί ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 8 και οι τραυματίες σε περίπου 80». «Ο αριθμός των νεκρών πιστεύεται ότι θα αυξηθεί», γνωστοποίησε ο ίδιος στο AFP.

#UPDATE At least eight people died and 80 were injured Tuesday in a giant explosion at a firework factory in India that saw balls of flames soar into the sky, officials said.https://t.co/JYOLJWFfKe — AFP News Agency (@AFP) February 6, 2024

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου Μόχαν Γιαντάβ δήλωσε ότι οι γιατροί των μονάδων για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκαυμάτων των κύριων κοντινών νοσοκομείων κλήθηκαν «να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες».

«Ασθενοφόρα στέλνονται στην Χάρντα από πολλές γύρω περιοχές και ο στρατός ενημερώθηκε να οργανώσει την αποστολή ελικοπτέρων», σημείωσε ο Γιαντάβ σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Τουλάχιστον 20 ασθενοφόρα έχουν ήδη σπεύσει και άλλα 50 έχουν σταλεί για τους τραυματίες, πρόσθεσε.

Ο Μάνις Σάρμα, χειρουργός στο νοσοκομείο της Χάρντα, δήλωσε ότι μεταφέρονται εκεί πολλοί τραυματίες. «Έχουμε 8 θανάτους στο νοσοκομείο μας, συνολικά 90 άνθρωποι έχουν εισαχθεί εδώ μέχρι στιγμής και έχει γίνει μεταφορά 15 σε άλλο μεγαλύτερο νοσοκομείο», δήλωσε στο AFP. «Μετά τη διάσωσή τους κι άλλοι μεταφέρονται εδώ».

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εξακολουθούσε σήμερα το μεσημέρι να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο, κινητοποιήθηκαν περίπου 15 οχήματα της πυροσβεστικής, σημείωσε ο Κάιλας Σαντ Πάρτ, αξιωματούχος της περιοχής, ο οποίος συντονίζει στο εργοστάσιο τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Στη μονάδα αυτή εργάζονται γύρω στους 200 με 300 ανθρώπους, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι βρίσκονταν στο εργοστάσιο όταν σημειώθηκε η έκρηξη, διευκρίνισε.

«Τουλάχιστον 10 κτίρια γύρω από το συγκρότημα στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχουν υποστεί ζημιές λόγω της ισχύος της», πρόσθεσε.

«Ποδοπάτημα»

Κάποιοι έχασαν τη ζωή τους σε «ποδοπάτημα που σημειώθηκε μετά την έκρηξη», σύμφωνα με τον Αμπντούλ Ραΐς Χαν, αστυνομικό τον οποίο επικαλέστηκε η εφημερίδα «Times of India», ο οποίος πρόσθεσε ότι τα σωστικά συνεργεία «δεν έχουν φτάσει ακόμη στο σημείο της έκρηξης καθώς εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά».

Συχνά σημειώνονται εκρήξεις σε εργοστάσια πυροτεχνημάτων και κροτίδων στην Ινδία.

Τα πυροτεχνήματα είναι πολύ δημοφιλή στη χώρα, ιδιαίτερα για την ινδουιστική γιορτή των φώτων Ντιβάλι όπως και τις γαμήλιες δεξιώσεις. Ωστόσο πολλά εργοστάσια δεν τηρούν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας.

Το 2019, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Μπατάλα στο κρατίδιο Πεντζάμπ και 10 άλλοι έχασαν τη ζωή τους την ίδια χρονιά στο Μπαντόχι, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

