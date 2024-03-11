Η Βορειοατλαντική Συμμαχία σήμερα καλωσορίζει επίσημα το 32ο μέλος της Συμμαχίας, τη Σουηδία, υψώνοντας τη σημαία της χώρας στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Είναι μια ιστορική ημέρα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, καλωσορίζοντας τη Σουηδία ως το 32ο μέλος της Συμμαχίας, παρουσία του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον. «Η Σουηδία απολαμβάνει πλέον την προστασία του άρθρου 5, την πλήρη εγγύηση για την ελευθερία και την ασφάλεια» των μελών της, τόνισε ο Γ. Στόλτενμπεργκ, προσθέτοντας ότι «η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ κάνει τη Συμμαχία και τη Σουηδία πιο ασφαλείς και το ΝΑΤΟ ισχυρότερο». Τόνισε, επίσης, ότι «ο Πούτιν ήθελε λιγότερο ΝΑΤΟ», αλλά έλαβε ακριβώς το αντίθετο, «με τη Φινλανδία και τη Σουηδία να είναι πλέον πλήρη μέλη της Συμμαχίας και την Ουκρανία να είναι πιο κοντά παρά ποτέ στο να γίνει μέλος».

Η Σουηδία χρειάστηκε να περιμένει δύο χρόνια για την επικύρωση της ένταξής της από τα 31 μέλη της Συμμαχίας. Έπειτα από δύο χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία για να άρει το βέτο της και παράλληλα αντιμέτωπη με την απροθυμία του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, η Σουηδία σήμερα καταφέρνει να γίνει επίσημα το 32ο μέλος της Συμμαχίας. Η Φινλανδία κατάφερε να γίνει το 31ο μέλος της Συμμαχίας ένα χρόνο πριν. Ανατρέποντας μια παράδοση ουδετερότητας δεκαετιών, οι δύο Σκανδιναβικές χώρες είχαν υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2022, λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Η σουηδική σημαία υψώνεται εδώ, στην έδρα του ΝΑΤΟ, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη του κοινοβουλίου μας και του σουηδικού λαού», δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ουλφ Κρίστερσον στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Γ. Στόλτενμπεργκ σήμερα στις Βρυξέλλες. Όπως σημείωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός, ως ένδειξη της ισχυρής στήριξης ολόκληρης της χώρας στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ, η σουηδική αντιπροσωπεία σήμερα στις Βρυξέλλες δεν αποτελείται μόνο από υπουργούς, αλλά και από την πριγκίπισσα της Σουηδίας Βικτώρια και έξι πολιτικούς ηγέτες της χώρας.

«Η ενότητα και η αλληλεγγύη θα είναι τα καθοδηγητικά φώτα της Σουηδίας ως μέλους του ΝΑΤΟ. Θα μοιραστούμε τα βάρη, τις ευθύνες και τους κινδύνους με τους συμμάχους μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, συμπληρώνοντας ότι «η κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή μας ποτέ δεν ήταν τόσο σοβαρή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» και η Ρωσία θα παραμείνει απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια στο ορατό μέλλον. «Υπό αυτό το πρίσμα η Σουηδία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ για να κερδίσει ασφάλεια, αλλά και για να παρέχει ασφάλεια», συνέχισε ο Ουλφ Κίρστερσον, τονίζοντας ότι η υποστήριξή μας στην Ουκρανία είναι θεμελιώδες μέρος αυτής της ασφάλειας. «Η Ουκρανία αγωνίζεται γενναία για τη δική της ελευθερία, αλλά υπερασπίζεται και την ευρωπαϊκή ελευθερία», υπογράμμισε ο Σουηδός πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

