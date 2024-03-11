Η Ουκρανία χαιρετίζει το πρώτο Όσκαρ της για μια ταινία που αφηγείται «τα εγκλήματα της Ρωσίας»

Η Ουκρανία χαιρέτισε σήμερα το πρώτο της Όσκαρ για την ταινία «20 ημέρες στη Μαριούπολη», ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ με θέμα την πολιορκία αυτής της ουκρανικής πόλης την άνοιξη του 2022 από το ρωσικό στρατό, υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία της αυτή είναι «σημαντική» για να αναδειχθούν «τα εγκλήματα της Ρωσίας» σε μια στιγμή αβεβαιότητας σχετικά με την αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο.

«Το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία. Και πόσο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γερμάκ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Ο κόσμος είδε την αλήθεια για τα εγκλήματα της Ρωσίας. Η δικαιοσύνη κερδίζει», πρόσθεσε.

Η ταινία που κέρδισε χθες, Κυριακή, το Όσκαρ Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ, δημιουργήθηκε από ουκρανούς δημοσιογράφους -τον Μστισλάβ Τσερνόφ, τον Εβγκένι Μαλολέτκα και την Βασιλίσα Στεπανένκο-, οι οποίοι εργάζονται για το πρακτορείο Associated Press. Τις τελευταίες εβδομάδες η ταινία είχε ήδη τιμηθεί με σειρά διεθνών διακρίσεων, μεταξύ των οποίων τα βραβεία Πούλιτζερ και Bafta.

Η επιτυχία της στο Λος Άντζελες προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ουκρανία.

«Γεγονός ιστορικό και θλιβερό ταυτόχρονα», σχολίασε στο Facebook μια φιλοδυτική βουλευτής της αντιπολίτευσης, η Ιρίνα Γκεραστσένκο. «Ευχαριστούμε τους δημιουργούς αυτής της φρικιαστικής ταινίας», πρόσθεσε.

Το ντοκιμαντέρ περιγράφει την αγωνία αυτής της πόλης, η οποία βρίσκεται στην ανατολική Ουκρανία και αποτέλεσε στόχο των ρωσικών δυνάμεων από την πρώτη ημέρα της εισβολής στις 22 Φεβρουαρίου 2022 και καταλήφθηκε από αυτές 86 ημέρες αργότερα, με τίμημα χιλιάδες νεκρούς και μια σχεδόν πλήρη καταστροφή.

Οι δημοσιογράφοι του Associated Press, οι οποίοι πέρασαν τρεις εβδομάδες μέσα στην πολιορκημένη πόλη, κατάφεραν να επιβιώσουν και να βγάλουν στο εξωτερικό τις εικόνες τους.

«Είμαι ίσως ο πρώτος σκηνοθέτης πάνω σ' αυτό το βήμα που λέει πως θα προτιμούσε να μην είχε κάνει ποτέ αυτή την ταινία, αν σε αντάλλαγμα η Ρωσία δεν είχε επιτεθεί στην Ουκρανία ούτε καταλάβει τις πόλεις μας», είπε ο Μστοσλάβ Τσερνόφ, ο σκηνοθέτης, στη διάρκεια της τελετής που οργανώθηκε στο Λος Άντζελες.

Η βράβευση αυτή έρχεται τη στιγμή που ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει δυσκολίες στο μέτωπο ενώ η δυτική βοήθεια καταρρέει. Στις ΗΠΑ, το σημαντικότερο στρατιωτικό σύμμαχο του Κιέβου έναντι της Ρωσίας, μια βοήθεια 60 δισεκ. δολαρίων έχει μπλοκαριστεί εδώ και μήνες στο Κογκρέσο με φόντο διαφωνίες ανάμεσα στους ρεμπουμπλικάνους και τους δημοκρατικούς.

Πηγή: skai.gr

