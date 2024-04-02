Η Βαρσοβία δηλώνει ότι το Ισραήλ πρέπει να "αποζημιώσει" τις οικογένειες των νεκρών εργαζομένων ΜΚΟ

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Αντρζέι Σέινα δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να δώσει εξηγήσεις, να ορίσει τους υπευθύνους και να "αποζημιώσει" τις οικογένειες των επτά εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, εκ των οποίων ένας Πολωνός, της αμερικανικής ΜΚΟ World Central Kitchen, που σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα.

Επτά συνεργάτες της WCK σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα τη Δευτέρα, δήλωσε σήμερα η οργάνωση αυτή, ανακοινώνοντας την αναστολή των δραστηριοτήτων της στην περιοχή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε σήμερα ότι "δυστυχώς χθες (Δευτέρα) σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό, οι δυνάμεις μας έπληξαν άθελά τους αθώους στη Λωρίδα της Γάζας".

Οι ισραηλινές αρχές θα πρέπει να καθορίσουν "ποιος πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνος γιατί πάτησε ένα συγκεκριμένο κουμπί" και να σκεφτούν "πώς θα αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων, ακόμη κι αν είναι αδύνατο να γίνει αυτό με χρήματα", δήλωσε ο Σιένα στο ιδιωτικό ραδιόφωνο ZET.

Σήμερα, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι "ζήτησε προσωπικά από τον Ισραηλινό πρεσβευτή Γιάκοβ Λίβνε (να δώσει) επειγόντως εξηγήσεις".

"Με διαβεβαίωσε ότι η Πολωνία θα λάβει σύντομα τα αποτελέσματα έρευνας για την τραγωδία αυτή", δήλωσε ο Ραντοσλάβ Σικόρσκι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, προσθέτοντας ότι η Βαρσοβία σκοπεύει να διενεργήσει τη δική της έρευνα.

Ο υπουργός εξέφρασε επίσης τα "συλλυπητήριά του στην οικογένεια του γενναίου μας εθελοντή και σε όλα τα θύματα μεταξύ των αμάχων της Γάζας".

"Ο γενναίος συμπατριώτης μας, ο Ντάμιαν Σομπόλ, από την πόλη Πρζέμισλ της νοτιοανατολικής Πολωνίας βοήθησε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη στη Γάζα, όπου σοβεί ανθρωπιστική κρίση", δήλωσε ο Σικόρσκι σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ. "Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εθελοντή που παρείχε βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό στη Λωρίδα της Γάζας".

Ο Σομπόλ σκοτώθηκε καθώς εργαζόταν για τον διάσημο σεφ Χοσέ Αντρές της ΜΚΟ World Central Kitchen που παρέχει βοήθεια στη Γάζα. "Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε ο ισραηλινός στρατός", πρόσθεσε ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας που μίλησε μέσα στην ημέρα τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατς.

"Η Πολωνία δεν δέχεται ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και η προστασία των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα δεν γίνονται σεβαστά", ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Αντρζέι Ντούντα εξέφρασε την "οδύνη" του μετά τον θάνατο εθελοντών της WCK, σε ανάρτησή του στο Χ. "Η τραγωδία αυτή δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί και πρέπει να δοθούν εξηγήσεις", πρόσθεσε χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ.

Ο Βόιτσεχ Μπάκουν, δήμαρχος της Πρζέμισλ απ' όπου καταγόταν το θύμα, δήλωσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook: "Χθες, κατά τη διάρκεια επίθεσης με ρουκέτα των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον αυτοκινητοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια που παρέδιδε τρόφιμα στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκε ο συνάδελφός μας από το Πρζέμισλ, εθελοντής, μέλος της ομάδας της World Central Kitchen".

Ο Πολωνός εργαζόταν εθελοντικά στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας για την WCK, η οποία συμμετέχει κυρίως στην αποστολή βοήθειας με το πλοίο από την Κύπρο στη Γάζα και στην κατασκευή μιας προσωρινής προβλήτας στη Γάζα.

"Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω πώς αισθάνονται οι άνθρωποι που γνώριζαν αυτόν τον φανταστικό άνθρωπο αυτή τη στιγμή", πρόσθεσε ο Βόιτσεχ Μπάκουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

