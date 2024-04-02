Τουρκία: Επεισόδια μετά την ακύρωση της εκλογής του δημάρχου του DEM

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή της Τουρκίας ακύρωσε την εκλογή του υποψηφίου του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM), Αμπντουλάχ Ζεϊντάν, στην πόλη Βαν της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

O Αμπντουλάχ Ζεϊντάν εξελέγη στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής με ποσοστό 55,51% έναντι του υποψηφίου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Αμπντουλαχάτ Αρβάς, που έλαβε το 27,15% των ψήφων και τον οποίο η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε να ανακηρύξει δήμαρχο. O Ζεϊντάν μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση εντός τριών ημερών.

Στην περιοχή επικράτησε ένταση και στις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν από υποστηρικτές του εκλεγμένου δημάρχου σημειώθηκαν συγκρούσεις με την Αστυνομία.

O Αμπντουλάχ Ζεϊντάν εξελέγη βουλευτής από το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP) στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 7 Ιουνίου και την 1η Νοεμβρίου 2015. Στις 4 Νοεμβρίου 2016 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για «βοήθεια σε παράνομη οργάνωση» και 3 χρόνια, 1 μήνα και 15 ημέρες φυλάκιση για «προπαγάνδα υπέρ παράνομης οργάνωσης». Η ποινή φυλάκισης του Ζεϊντάν ακυρώθηκε από το Ανώτατο Εφετείο και αποφυλακίστηκε στις 6 Ιανουαρίου 2022. Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή, με έγγραφο που κατέθεσε την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές, ισχυρίστηκε ότι ο Ζεϊντάν στερείται πολιτικών δικαιωμάτων λόγω της καταδίκης του, παρά το γεγονός ότι είχε κάνει προηγουμένως δεκτή την υποψηφιότητα του.

Μετά την απόφαση να ακυρωθεί η εκλογή του Ζεϊντάν, το DEM εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια του πολιτικού πραξικοπήματος που ξεκίνησε με παρέμβαση της κυβέρνησης. Οι δικηγόροι μας εξέφρασαν αντιρρήσεις για την απόφαση. Καλούμε την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή να βάλει τέλος σε αυτήν την παρανομία και να αποδεχτεί τη βούληση του λαού μας».

Παράλληλα, οι συμπρόεδροι του DEM, Τουντζέρ Μπακιρχάν και Τουλάι Χατιμογουλαρί προέβησαν σε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου, κάνοντας λόγο για «πολιτικό πραξικόπημα».

Εκτός από το DEΜ, στην απόφαση αντέδρασε και ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος είπε ότι στήνεται παγίδα στους πολίτες του Βαν και ακυρώνεται η βούλησή τους. Παράλληλα, όρισε τριμελή επιτροπή βουλευτών του κόμματος που θα μεταβεί στο Βαν.

Για το θέμα ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι το ζήτημα αυτό είναι νομικό και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής.

«Αν έχουν δίκιο νομικά, ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα θα είναι όπως αυτοί το επιθυμούν, αλλά αν δεν έχουν δίκιο νομικά, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να εκλεγούν, αν υπάρχει πρόβλημα στην αποκατάσταση των στερημένων τους δικαιωμάτων, κάτι που έτσι ισχυρίζεται σήμερα η περιφερειακή εκλογική επιτροπή, η οποία το έχει εξετάσει, θα πρέπει όλοι να δείξουν σεβασμό» ανέφερε.

Για τις διαμαρτυρίες στο Βαν είπε: «Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι λένε πως πρέπει να διαμαρτυρηθούν δημοκρατικά και μετά καίγονται και γκρεμίζονται τα πάντα στους δρόμους και επιτίθενται στην αστυνομία».

Την ίδια ώρα, το ΑΚΡ κατέθεσε ένσταση στο τοπικό γραφείο της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής κατά της εκλογής των συνυποψηφίων για τον δήμο του Ντιγιάρμπακιρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, Σερά Μπουτζάκ και Ντογάν Χατούν. Οι συνυποψήφιοι του φιλοκουρδικού κόμματος DEM έλαβαν το 64,09% των ψήφων στις εκλογές της Κυριακής. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 7 Απριλίου.

Τον Αύγουστο του 2019, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, απομακρύνθηκαν σε 48 δήμους της νοτιοανατολικής Τουρκίας οι δήμαρχοι του HDP και στη θέση τους διορίστηκαν κυβερνητικοί τοποτηρητές. Μεταξύ των δήμων αυτών ήταν και οι τρεις μητροπολιτικοί δήμοι του Ντιγιάρμπακιρ, του Βαν και του Μάρντιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

