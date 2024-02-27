Με τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς να βρίσκονται σε εξέλιξη, τα σχόλια του Τζο Μπάιντεν εξέπνευσαν αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές είναι πιθανό να βρίσκονται πολύ κοντά σε επίτευξη συμφωνίας, με τη Χαμάς ωστόσο να χαρακτηρίζει «πρόωρες» τις εκτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου.



Ειδικότερα, αξιωματούχος της Χαμάς που επικαλείται το Reuters είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «μεγάλα κενά που πρέπει να γεφυρωθούν».

Το ίδιο κλίμα αποτυπώνει και δημοσίευμα του Sky News, σύμφωνα με το οποίο αξιωματούχος της Χαμάς αναφέρει ότι δεν έχουν λάβει ακόμη «επίσημη πρόταση» μετά τις πιο πρόσφατες συνομιλίες στο Παρίσι σχετικά με μια «συνολική» κατάπαυση του πυρός.

Ο αξιωματούχος, μάλιστα, πρόσθεσε ότι η Χαμάς έχει μεταφέρει στους μεσολαβητές ότι δεν θα δεχτεί τις προσπάθειες του Νετανιάχου να «χειραγωγήσει τις διαπραγματεύσεις για να κερδίσει περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσει τα σχέδιά του, ειδικά έναν πόλεμο πείνας κατά του παλαιστινιακού λαού, και ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν θα έχει απεριόριστο χρόνο».

Σε ανάλυσή του για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, το Sky News, αναφέρει ότι είναι η πρώτη φορά, ωστόσο, που μαθαίνουμε λεπτομέρειες για την τελευταία πρόταση για συμφωνία ομήρων, αυτή που συμφωνήθηκε στο Παρίσι την περασμένη Παρασκευή, γεγονός που παραπέμπει σε ένα πιο αισιόδοξο σενάριο για την κατάληξή της.

Αναφορικά με το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, το Reuters αναφέρει ότι προβλέπει ότι 40 Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο σε διάστημα 40 ημερών στους οποίους θα περιλαμβάνονται γυναίκες, αιχμάλωτοι κάτω των 19 ετών, άτομα άνω των 50 ετών και ασθενείς.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 400 Παλαιστίνιους κρατούμενους από τις ισραηλινές φυλακές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ με τη συμφωνία ότι δεν θα συλληφθούν ξανά.

Την ίδια ώρα σε έκθεσή τους οι New York Times αναφέρουν ότι το Ισραήλ έκανε μια σημαντική παραχώρηση στις συνομιλίες με τη Χαμάς για τους ομήρους, δηλαδή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να απελευθερώσει 15 Παλαιστίνιους που καταδικάστηκαν για σοβαρές κατηγορίες τρομοκρατίας υψηλού προφίλ, με αντάλλαγμα την επιστροφή πέντε γυναικών στρατιωτών που κρατήθηκαν όμηροι από ατη Χαμάς.

Δεν είναι σαφές εάν αυτή η παραχώρηση αυτή αποτελεί μέρος της νέας πρότασης πλαισίου που συμφωνήθηκε στο Παρίσι και διαβιβάστηκε στη Χαμάς. Το Ισραήλ και οι διεθνείς μεσολαβητές αναμένουν την απάντηση της Χαμάς για την τελευταία προσφορά.

Πάντως, η αναλογία 10:1 είναι πολύ μεγαλύτερη από τη συμφωνία του Νοεμβρίου, κατά την οποία απελευθερώθηκαν τρεις Παλαιστίνιοι κρατούμενοι για κάθε Ισραηλινό όμηρο, γεγονός που θα εκλαμβανόταν ως νίκη της Χαμάς στη Δυτική Όχθη υποστηρίζουν μέλη της δεξιάς ισραηλινής αντιπολίτευσης που διαφψνούν με τη συμφωνία.

Εκτός από την απελευθέρωση ομήρων, πεντακόσια φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας θα επιτρέπεται να εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τους προηγούμενους μήνες και παρόμοιος με τον όγκο της βοήθειας που λάμβανε η Γάζα πριν από τον πόλεμο.

Η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χθες το βράδυ ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες για συμφωνία πριν από την έναρξη του ιερού μουσουλμανικού μήνα του Ραμαζανιού γύρω στις 10 Μαρτίου.

Πολλά εμπόδια παραμένουν ωστόσο καθώς η Χαμάς δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την εκτίμησή της σχετικά με την πρόταση και ενδέχεται να αντιταχθεί σε αυτήν. Φαίνεται ότι η προσέγγιση αξιωματούχων της ηγεσίας της Χαμάς στην ίδια τη Γάζα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη καθώς λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ έχουν κρυφτεί σε υπόγεια και δεν υπάρχει επαφή μαζί τους.

Αν και αναμφίβολα θα υπάρξουν έντονες διπλωματικές προσπάθειες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκεχειρίας για να εξασφαλιστεί μια μακροπρόθεσμη ή και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, παραμένει εξαιρετικά απίθανο μια εκεχειρία τις επόμενες εβδομάδες, εάν συμβεί, να σηματοδοτήσει το τέλος των μαχών.

