Μόσχα: Φυλάκιση 2,5 ετών για έναν ακόμη αντιφρονούντα

Ο Όλεγκ Ορλόφ, εκ των επικεφαλής της οργάνωσης Memorial για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδικάσθηκε από δικαστήριο της Μόσχας σε φυλάκιση δυόμισι ετών για «δυσφήμηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», σε μία πολιτική δίωξη και δίκη, σύμφωνα με τους διεθνείς παρατηρητές.

Ο 70χρονος Ολεγκ Ορλόφ ήταν επί δύο δεκαετίες κορυφαίο στέλεχος της οργάνωσης Memorial, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2022, έναν χρόνο μετά την απαγόρευση της λειτουργίας της και την διάλυσή της από το ρωσικό καθεστώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

