Η πρόεδρος της Σλοβακίας δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Ρόμπερτ Φίτσο Κόσμος 18:29, 01.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το φιλελεύθερο κόμμα Progresivne Slovensko (Προοδευτική Σλοβακία, PS) συγκέντρωσε ποσοστό 17,96% των ψήφων ενώ πέντε άλλα κόμματα κέρδισαν επίσης έδρες.