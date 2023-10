Ερντογάν: Οι τρομοκράτες δεν θα πετύχουν ποτέ τους σκοπούς τους - Η Τουρκία δεν περιμένει τίποτα πλέον από την ΕΕ Κόσμος 15:52, 01.10.2023 linkedin

«Τηρήσαμε όλες τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στην ΕΕ, όμως εκείνοι δεν τήρησαν σχεδόν καμία δική τους», είπε ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου