Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα - Οργή Ερντογάν για τους δράστες Κόσμος 18:17, 01.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ερντογάν: «Οι τρομοκράτες δεν θα πετύχουν ποτέ τους σκοπούς τους» - Η Τουρκία δεν περιμένει τίποτα πλέον από την ΕΕ