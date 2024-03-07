Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κάλεσε την Λιν Τρέισι, την πρέσβη των ΗΠΑ στη Μόσχα, για να την προειδοποιήσει ότι θα απελάσει Αμερικανούς διπλωμάτες που θεωρεί ότι παρεμβαίνουν στις εσωτερικές του υποθέσεις.

Η Μόσχα εξέδωσε την προειδοποίηση ενόψει των προεδρικών εκλογών στις 15-17 Μαρτίου, τις οποίες ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κορυφαίος ηγέτης της Ρωσίας για περισσότερα από 20 χρόνια, είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι θα προσέξει αυτό που αποκάλεσε «ανατρεπτικές ενέργειες και διάδοση πληροφοριών» που σχετίζονται με τις εκλογές και αυτό που το Κρεμλίνο.

Ανέφερε ότι μια τέτοια συμπεριφορά «θα κατασταλεί σθεναρά και αποφασιστικά, μέχρι και την απέλαση ως «persona non grata» του προσωπικού της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών που εμπλέκεται σε τέτοιες ενέργειες».

Το υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε επίσης από την Πρεσβεία των ΗΠΑ να σταματήσει να υποστηρίζει τρεις αμερικανικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που, όπως είπε, εκτελούσαν «αντιρωσικά προγράμματα» στη χώρα με στόχο «τη στρατολόγηση «πρακτόρων επιρροής» υπό το πρόσχημα των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών».

Αυτές οι τρεις μκο, συμπεριλαμβανομένων των American Councils for International Education και Institute of International Education, κηρύχτηκαν «ανεπιθύμητες» στη Ρωσία, όπως ανέφερε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

