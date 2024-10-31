Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η αντίθεση του κυβερνήτη, πλανήτη σας Άρη, από το τέλος του Καρκίνου με τον Πλούτωνα που είναι στο τέλος του Αιγόκερω, θα δημιουργήσουν εντάσεις στα προσωπικά σας, σκληρές επαγγελματικές αναμετρήσεις και ενδεχομένως ένα μοιραίο περιστατικό στον οικογενειακό χώρο. Το βέβαιο είναι ότι όλο αυτό το διάστημα είναι εύφλεκτο, εμπόλεμο και προβληματικό και πρέπει να προσέχετε κινήσεις και εκφράσεις σας

Ταύρος

Συγκριτικά με άλλους, μπορείτε να προωθήσετε τις επιδιώξεις σας, επιμελούμενοι περισσότερο τις επαγγελματικές συνεργασίες και αποφεύγοντας να έρθετε σε αντίθεση με ανθρώπους που έχουν δύναμη ή δεν σας κατανοούν. Η σύμπτωση φέρνει ενδεχόμενες παρεξηγήσεις και πρέπει να τις αποφύγετε. Συγγενείς και συνεργάτες θα σας κουράσουν με τα προβλήματά τους. Όσοι ταξιδέψετε, οργανώστε καλά το πρόγραμμα της μετακίνησής σας. Μπαίνοντας ο Νοέμβριος αυξάνονται ραγδαία οι εξελίξεις στις προσωπικές και στις κοινωνικές σας σχέσεις.

Δίδυμοι

Η περίοδος είναι αγχώδης, επιταχύνει τις εξελίξεις σημαντικών υποθέσεων και δεν σας στερεί δυσκολίες και αντιξοότητες. Στην τελευταία εκδοχή, ο Κρόνος στους Ιχθύς σας έχει εκπαιδεύσει για τα καλά, τα δύο τελευταία χρόνια. Κλείνοντας τον Οκτώβριο πρέπει να εστιάσετε σταθερά την προσοχή σας σε ό,τι διαδραματίζεται στον εργασιακό χώρο και δεύτερον να αποφύγετε στενοχώριες και κούραση που θα επιβαρύνουν την υγεία σας. Η Αφροδίτη στον Τοξότη βοηθά τη σύναψη νέων συμμαχιών και βελτιώνει την αισθηματική σας ζωή.

Καρκίνος

Είναι οι τελευταίες μέρες του Άρη στην πορεία του στο ζώδιό σας, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή του εκεί. Αυτό σημαίνει ότι γρήγορά θα βελτιωθεί η καθημερινότητά σας, αλλά ωστόσο καλό είναι να προσέχετε το τι λέτε και το τι κάνετε σε όλο το μήκος αυτής της εβδομάδας. Ο Ερμής στον Σκορπιό σας βοηθά να έχετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε και να κάνετε κινήσεις που θα βελτιώσουν νευραλγικές σχέσεις της ζωής σας, ή και δραστηριότητες. Η αντίθεση όμως του Άρη με τον Πλούτωνα εγκυμονεί κινδύνους ερωτικής, ή οικονομικής φύσεως που πρέπει να αποσοβήσετε.

Λέων

Ο Οκτώβριος τελειώνει ηχηρά καθώς διάφορα περιστατικά πιέζουν την καθημερινή σας ζωή, υποχρεώνοντάς σας να τα συμπεριλάβετε στο πρόγραμμα των ευθυνών και των υποχρεώσεών σας. Οικογενειακά και επαγγελματικά φανείτε προνοητικοί και ταυτόχρονα προσεκτικοί. Ερωτικά μην παίρνετε πρωτοβουλίες που θα χαρακτηριστούν παρεξηγήσιμες. Ο Άρης ετοιμάζεται να περάσει στο ζώδιό σας και οτιδήποτε ζείτε, έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα. Οι βασικοί τομείς της ζωής σας περνούν σε φάση επιφυλακής.

Παρθένος

Συγκριτικά με άλλους θα χειριστείτε καλύτερα οτιδήποτε προκύψει. Θα αξιοποιήσετε τον χρόνο και κυρίως τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες. Προσέξτε τη διαχείριση των οικονομικών σας υποχρεώσεων, μην αφήνετε εκκρεμότητες στη δουλειά σας και αποφύγετε ανθρώπους που υπάρχει η εκδοχή παρεξήγησης ή εμπλοκής σε μεγαλύτερες φασαρίες. Η αντίθεση Άρη – Πλούτωνα -στη δική σας περίπτωση- ελλοχεύει κινδύνους μικρών ατυχημάτων, υλικών απωλειών ή συναισθηματικής εκμετάλλευσης από επιτήδειους.

Ζυγός

Διανύοντας ο Άρης τις τελευταίες μέρες του Καρκίνου σε αντίθεση με τον Πλούτωνα, ανάβει το κόκκινο φως κινδύνου σε δυο βασικούς τομείς. Στον οικογενειακό και στον επαγγελματικό. Όσο και αν δεν φανεί από την αρχή της εβδομάδας η ένταση και η δυσκολία, παραμείνετε επιφυλακτικοί, γιατί κάποια στιγμή θα κάνει την εμφάνισή της. Πάντως, τα περισσότερα γεγονότα που θα βιώσετε αφορούν την οικονομική και συναισθηματική σας ασφάλεια, γι' αυτό και οργανώστε καλύτερη άμυνα και πάρτε κοινωνικές αποστάσεις.

Σκορπιός

Καθώς ο Οκτώβριος κλείνει τον κύκλο του και έρχεται ο Νοέμβριος, μήνας των γενεθλίων σας, πρόκειται να συμβούν σημαντικές αλλαγές τόσο σε προσωπικά, όσο και σε επαγγελματικά ζητήματα. Η αντίθεση του Άρη-Πλούτωνα στη δική σας περίπτωση δίνει έμφαση σε νομικές υποθέσεις, ευκαιρίες σε μετακινήσεις ή ταξίδια, σε σημαντικές αποφάσεις για το οικονομικό σας μέλλον και σε καινούριες σχέσεις που θα συνάψετε, οι οποίες θα καλύψουν κάποια χρόνια κενά. Παρόλα αυτά η καθημερινότητα θα είναι έντονη και κουραστική.

Τοξότης

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας είναι μια πανάκεια ψυχής και συναισθήματος. Η αλλαγή του μήνα δίνει έμφαση στην πειθαρχία και στη διορατικότητά σας, αλλά και άλλο τόσο σε χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αναδιοργανωθείτε τον επόμενο μήνα. Οι σκέψεις πολλές και διάχυτες και ίσως και αρκετά κουραστικές. Είναι ζήτημα χρόνου να καταλήξετε σε συμπεράσματα και αποφάσεις που είναι απαραίτητα προκειμένου ένα μεγάλο σχέδιο να αρχίσει να υλοποιείται.

Αιγόκερως

Όπως όλοι οι παρορμητικοί τύποι, έτσι κι εσείς πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτά που θέλετε να πείτε και σε αυτά που θέλετε να κάνετε. Επιστρατεύστε τη σιωπή και την επιφυλακτικότητα του χαρακτήρα σας και αποφύγετε να εκτεθείτε σε ταλαιπωρίες ή να βιαστείτε να μιλήσετε για πράγματα που κάποιοι δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν. Αισθηματικά δεν θα αποφύγετε μια διαμάχη και κοινωνικά μια παρεξήγηση. Αξιοποιήστε συμβουλές φίλων ή αναζητήστε τους να σας τις δώσουν.

Υδροχόος

Υποχωρεί η ένταση και ο προβληματισμός για ένα ζήτημα εργασίας που σας βασάνισε το προηγούμενο διάστημα. Αρχίζει, επίσης, να βελτιώνεται η διάθεση και η υγεία όσων είχατε υποστεί ένα πλήγμα ή μια ταλαιπωρία. Ανοίγει, όμως, μια νέα εποχή, αρκετά μαχητική για τα ερωτικά σας ενδιαφέροντα και τις κοινωνικές σας φιλοδοξίες. Εδώ πρέπει να φανείτε προνοητικοί και προσεκτικοί σε κάθε σας βήμα. Αφήστε τον χρόνο να αποδείξει τι πρέπει να αποφύγετε και τα γεγονότα να σας βοηθήσουν για να απευθυνθείτε στους κατάλληλους ανθρώπους.

Ιχθύς

Είστε από τους λίγους που η αντίθεση Άρη – Πλούτωνα δεν έχει τόσες πολλές δυσκολίες. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να έχετε μια παράπλευρη απώλεια σε ένα μπαράζ πολεμικών συμπεριφορών, που όμως δεν σας αφορούν. Αποφύγετε την πολυκοσμία, ριψοκίνδυνα εγχειρήματα και προσέξτε τον χειρισμό μηχανημάτων. Μην δίνετε υποσχέσεις, αλλά και μην στηρίζεστε στα σενάρια που ακούτε και τα οποία τροφοδοτούν κυρίως τη φαντασία σας και όχι την πραγματικότητα. Αυτά που θα ζήσετε τις επόμενες μέρες είναι μια σημαντική προειδοποίηση για τη ζωή και τις δουλειές σας μέχρι το τέλος αυτού του έτους.

Πηγή: skai.gr

