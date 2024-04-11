Πέθανε στα 54 ο Ακεμπόνο, ο πρώτος γεννημένος στο εξωτερικό μεγάλος πρωταθλητής του σούμο

Ο Ακεμπόνο, γεννημένος στις ΗΠΑ παλαιστής του σούμο που έγινε ο πρώτος μη Ιάπωνας μεγάλος πρωταθλητής ή «γιοκοζούνα», πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια, ανακοινώθηκε σήμερα από τις Δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ιαπωνία.

Νικητής 11 πρωταθλημάτων -ο 10ος με τα περισσότερα στη σύγχρονη ιστορία του σούμο-, ο Ακεμπόνο ήταν σωματικά επιβλητικός στα 2,03 μέτρα ύψος και τα 233 κιλά. Το στυλ πάλης του βασιζόταν στο τεράστιο μέγεθός του που χρησιμοποιούσε για να πετάξει τους αντιπάλους του έξω από το ρινγκ.

Γεννημένος στη Χαβάη ως Τσαντ Τζορτζ Χααχίο Ρόουαν, ο Ακεμπόνο ήταν στο κολέγιο παίκτης του μπάσκετ και στρατολογήθηκε από τον επικεφαλής ενός ιαπωνικού «στάβλου» σούμο, ο οποίος ήταν επίσης Χαβανέζος.

Έκανε την είσοδό του στον κόσμο του σούμο το 1988 και ανέβηκε στο κορυφαίο επίπεδο του γικοζούνα τον Ιανουάριο 1993, καθώς έγινε τότε ο 64ος γιοκοζούνα του σύγχρονου σούμο. Αργότερα έγινε Ιάπωνας πολίτης και πήρε το όνομα Τάρο Ακεμπόνο.

Ως ξένος, ο Ακεμπόνο ακολούθησε τα βήματα του ακόμα μεγαλύτερου παλαιστή Κονισίκι, ο οποίος ήταν επίσης από τη Χαβάη, και ήταν δίπλα στον επίσης γιοκοζούνα Μουσασιμάρου, ο οποίος καταγόταν από την Αμερικανική Σαμόα.

«Στο διάστημα των 35 ετών που έμεινε στην Ιαπωνία, ο Ακεμπόνο ενίσχυσε τους πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη θετή πατρίδα του ενώνοντάς μας όλους μέσω του αθλητισμού», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Ραμ Εμάνουελ.

Ο Ακεμπόνο εμφανιζόταν επίσης τακτικά ως διασημότητα στην ιαπωνική τηλεόραση και αφού αποσύρθηκε από το σούμο, το 2001, εμφανίσθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις μικτών πολεμικών τεχνών και επαγγελματικής πάλης.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Πανίσχυρε Ακεμπόνο», έγραψε σε ανάρτησή του ο Σαμόα Τζο, ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής της αμερικανικής AEW pro wrestling. «Ήσουν η επιτομή ενός Γιοκοζούνα, ταυτόχρονα πολεμιστής και τζέντλεμαν. Α χούι χου (εις το επανειδείν)».

Ο Ακεμπόνο αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, μια κόρη και δύο γιούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

