Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης, για 12η διαδοχική χρονιά, αποτελεί μια δυναμική ευρωπαϊκή εκστρατεία που ενθαρρύνει τους δημόσιους και μη οργανισμούς, τις κοινότητες και τις δομές υγείας σε όλη την Ευρώπη να παρέχουν συντονισμένα για μια εβδομάδα δωρεάν εξέταση για την HIV λοίμωξη, τις Ηπατίτιδες Β & C και άλλα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

Ο στόχος είναι να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τα οφέλη της έγκαιρης εξέτασης και της αποτελεσματικής διασύνδεσης με τη θεραπεία και τη φροντίδα υγείας, τηρώντας παράλληλα την αρχή της εμπιστευτικότητας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ως βασικός πυλώνας του συστήματος υγείας για την επιδημιολογική επιτήρηση και την πρόληψη νοσημάτων και έχοντας σαφή επίγνωση ότι τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα αποτελούν μια μακροχρόνια και συνεχιζόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία, συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική του παρουσία στην Κοινότητα.

Με αφορμή την εαρινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης 2024, ο ΕΟΔΥ υλοποιεί δράσεις πρόληψης για τον HIV, τις Ηπατίτιδες B και C και άλλα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς τους και την προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ θα υλοποιήσει δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εξέτασης τόσο στην κοινότητα όσο και στο Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας ΕΟΔΥ:

Από τη Δευτέρα 20 έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) στα παρακάτω σημεία:

Μετρό Πανεπιστήμιο (μπροστά στην Ακαδημία Αθηνών) Κινητή Μονάδα ΕΟΔΥ, κατά τις ώρες 09:00-14:00, θα παρέχεται εξέταση (rapid tests) για:

- HIV/AIDS

- Ηπατίτιδα Β

- Ηπατίτιδα C

- Σύφιλη

Πολυκλινική Αθηνών, Πειραιώς 3, Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας ΕΟΔΥ, ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στις ώρες 09:00-14:00,

θα παρέχεται εξέταση (rapid tests) για:

- HIV/AIDS

- Ηπατίτιδα Β

- Ηπατίτιδα C

- Σύφιλη

- Χλαμύδια

- Γονόρροια

Ο ανιχνευτικός έλεγχος θα πλαισιώνεται από συμβουλευτική πριν και μετά από την εξέταση (pre and post-counseling), ενημέρωση σε θέματα σεξουαλικής υγείας, διανομή προφυλακτικών και έντυπου ενημερωτικού υλικού, καθώς και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση του στίγματος. Όσα άτομα ανιχνευθούν αντιδρώντα στην ταχεία δοκιμασία, θα διασυνδεθούν με δομές υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις συστάσεις του ECDC, προτείνεται η εφαρμογή του συνδυαστικού ελέγχου για HIV/Ηπατίτιδες/ΣΜΝ (Integrated testing), η οποία μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της λειτουργίας των Κέντρων Σεξουαλικής Υγείας. Στόχος είναι να μη χαθούν ευκαιρίες για εξέταση, ώστε να αυξηθεί η έγκαιρη διάγνωση και να μειωθούν οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην διασύνδεση με τη θεραπεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

