Συνέχεια στην υπόθεση του Παναθηναϊκού και του Σαμέτ Ακαϊντίν, μετά το χθεσινό «κόψιμο» του Τούρκου κεντρικού αμυντικού από την αποστολή του «τριφυλλιού» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, δίνουν σήμερα (29/05) στην πατρίδα του...



Με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου να αναφέρει σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ότι ο Ακαϊντιν θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό!

ÖZEL | Fenerbahçe'den Panathinaikos'a kiralık olarak giden Samet Akaydin kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak. Geri dönüyor. May 20, 2024

Με τους «πράσινους» να αποφασίζουν την αποπομπή του από την ομάδα και τον 30χρονο στόπερ να επιστρέφει σύντομα στην Φενερμπαχτσέ, όπου και ανήκει.



Θυμίζουμε ότι ο δανεισμός του Ακαϊντίν θα ολοκληρωνόταν υπό κανονικές συνθήκες στις 30 Ιουνίου του 2024. Ωστόσο, η ανάρτηση για τον Κεμάλ Ατατούρκ επέσπευσε την αποχώρησή του.

ÖZEL | Panathinaikos, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi. Paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 20, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.