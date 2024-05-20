Λογαριασμός
«Αποχωρεί σύντομα από τον Παναθηναϊκό ο Ακαϊντίν μετά την ανάρτηση για τον Κεμάλ»

Ρεπορτάζ από την Τουρκία αναφέρει ότι ο Σαμέτ Ακαϊντίν θα επιστρέψει στη Φενέρμπαχτσε νωρίτερα του αναμενόμενου, με τον Παναθηναϊκό να τερματίζει πρόωρα τον δανεισμό του

Ακαϊντίν

Συνέχεια στην υπόθεση του Παναθηναϊκού και του Σαμέτ Ακαϊντίν, μετά το χθεσινό «κόψιμο» του Τούρκου κεντρικού αμυντικού από την αποστολή του «τριφυλλιού» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, δίνουν σήμερα (29/05) στην πατρίδα του...

Με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου να αναφέρει σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ότι ο Ακαϊντιν θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό!

Με τους «πράσινους» να αποφασίζουν την αποπομπή του από την ομάδα και τον 30χρονο στόπερ να επιστρέφει σύντομα στην Φενερμπαχτσέ, όπου και ανήκει.

Θυμίζουμε ότι ο δανεισμός του Ακαϊντίν θα ολοκληρωνόταν υπό κανονικές συνθήκες στις 30 Ιουνίου του 2024. Ωστόσο, η ανάρτηση για τον Κεμάλ Ατατούρκ επέσπευσε την αποχώρησή του.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
