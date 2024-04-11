Ν. Κορέα: Παραιτείται ο πρωθυπουργός μετά τη βαριά ήττα του στις εκλογές

Ο νοτιοκορεάτης πρωθυπουργός Χαν Ντοκ-σου υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο, μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κορέας Yonhap, μετά τη βαριά ήττα του κυβερνώντος κόμματος από την αντιπολίτευση στις βουλευτικές εκλογές.

«Ο πρωθυπουργός Χαν εξέφρασε την πρόθεσή του να παραιτηθεί», δήλωσε στον Τύπο ανώτερος αξιωματούχος της προεδρίας, σημειώνει το Γιονάπ, προσθέτοντας πως πολλοί στενοί συνεργάτες του αρχηγού του κράτους ετοιμάζονται επίσης να παραιτηθούν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, που βάζει τον πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ σε πολύ δύσκολη θέση το υπόλοιπο της θητείας του.

Το Δημοκρατικό Κόμμα (η αξιωματική αντιπολίτευση) κέρδισε 161 από τις 254 έδρες που κρίνονταν και θα έχει μαζί με συμμάχους του συνολικά 175 έδρες στο νέο κοινοβούλιο, ενώ το προεδρικό Κόμμα της Λαϊκής Εξουσίας και παράταξη-δορυφόρος του θα περιοριστούν σε 108 έδρες (επί συνόλου 300), σύμφωνα με τα δεδομένα που παραθέτει το πρακτορείο.

Μετά το αποτέλεσμα, ο πρόεδρος Γιουν δεσμεύτηκε να προωθήσει «μεταρρυθμίσεις» στο κράτος και να τιμήσει «με ταπεινότητα» τη «βούληση του λαού» όπως εκφράστηκε στις κάλπες χθες Τετάρτη, σταθεροποιώντας «την οικονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

