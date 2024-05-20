Με τον Νίκο Παπαδόπουλο και επίσημα στο τιμόνι θα παραταχθεί η Εθνική στα προσεχή φιλικά.

Η ΕΠΟ σφράγισε και επίσημα την τοποθέτηση του Έλληνα προπονητή στην τεχνική ηγεσία για τις αναμετρήσεις με Γερμανία και Μάλτα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή της συνεδρίαση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα εκτελεί χρέη προπονητή της Εθνικής Ανδρών μαζί με την προπονητική του ομάδα για τα φιλικά με τη Γερμανία στις 7 Ιουνίου 2024 στο Borussia Park του Monchengladbach (21:45 ώρα Ελλάδας) και τη Μάλτα στις 11 Ιουνίου 2024 στο MGG Arena Grodig του Salzburg (18:00 ώρα Ελλάδας). Τη διεξαγωγή του φιλικού με την Μάλτα ενέκρινε η Ε.Ε. της Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

2. Ο Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Μαΐου και ώρα 16:00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

3. Η Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΠΟ θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024 στην Αθήνα».

