Η Ουκρανία καλεί άνδρες υπηκόους της στο εξωτερικό για να συμμετάσχουν στον πόλεμο με τη Ρωσία

Καθώς η ουκρανική κυβέρνηση επιδιώκει να επιστρατεύσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους για να αντιμετωπίσει την εισβολή της Ρωσίας, ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ούμεροφ είπε χθες Τετάρτη πως το 2024 θα κληθούν να παρουσιαστούν για να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις υπήκοοι που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Ουκρανοί στο ηλικιακό φάσμα μεταξύ 25 και 60 ετών σε ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ικανοί να υπηρετήσουν, θα κληθούν να παρουσιαστούν σε στρατολογικά κέντρα, δήλωσε ο κ. Ούμεροφ σε γερμανικά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των εφημερίδων Bild και Die Welt.

Ο υπουργός μίλησε για «πρόσκληση», ωστόσο διεμήνυσε πως θα υπάρξουν κυρώσεις αν οι υπόχρεοι δεν παρουσιαστούν.

«Συζητάμε ακόμα τι θα πρέπει να κάνουμε αν δεν παρουσιαστούν εθελοντικά», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία θέλει οι ένοπλες δυνάμεις να ενισχυθούν με 450.000-500.000 άνδρες για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.

Ωστόσο ούτε το οικονομικό, ούτε το πολιτικό πλαίσιο έχουν ξεκαθαρίσει μέχρι τώρα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «λεπτό ζήτημα» την επιστράτευση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ούμεροφ, είναι σημαντικό να υπάρχει δικαιοσύνη. Δήλωσε πως στο μέλλον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από πριν πώς θα εκπαιδευτούν και θα εξοπλιστούν, πότε και πού θα υπηρετήσουν και πότε θα απολυθούν.

Παρότι οι αρχές το απαγόρευσαν όταν ξέσπασε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022, χιλιάδες Ουκρανοί έφυγαν στο εξωτερικό προτού στείλει διαταγές επιστράτευσης το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

