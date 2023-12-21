Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει την αερομεταφορά ελαφιών με ελικόπτερο από την Γιούτα των ΗΠΑ για ένα τσεκ απ στην υγεία τους.

Κάθε χρόνο, η Utah Division of Wildlife Resources παίρνει περίπου 1.200 ελάφια ώστε να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις τους.

Το BBC σημειώνει πως τα ελάφια είναι εφοδιασμένα με οθόνες GPS προτού απελευθερωθούν ξανά σώα.

Στο βίντεο φαίνεται η ομάδα της Utah Division of Wildlife Resources να αφήνει τα τρία ελαφάκια στο φυσικό τους περιβάλλον και αυτά να τρέχουν ελέυθερα και υγιέστατα.

