Δεν είναι ο Ρούντολφ: Ελάφια μεταφέρονται με ελικόπτερο από τη Γιούτα - Δείτε βίντεο

Κάθε χρόνο, η Utah Division of Wildlife Resources παίρνει περίπου 1.200 ελάφια ώστε να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις 

Ελάφια

Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει την αερομεταφορά ελαφιών με ελικόπτερο από την Γιούτα των ΗΠΑ για ένα τσεκ απ στην υγεία τους.

Κάθε χρόνο, η Utah Division of Wildlife Resources παίρνει περίπου 1.200 ελάφια ώστε να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις τους.

Το BBC σημειώνει πως τα ελάφια είναι εφοδιασμένα με οθόνες GPS προτού απελευθερωθούν ξανά σώα.

Στο βίντεο φαίνεται η ομάδα της Utah Division of Wildlife Resources να αφήνει τα τρία ελαφάκια στο φυσικό τους περιβάλλον και αυτά να τρέχουν ελέυθερα και υγιέστατα.

