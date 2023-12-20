Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν υπάρχει βάση για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και πως το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε το Κίεβο είναι παράλογο καθώς αποκλείει τη Ρωσία.

«Θεωρούμε πραγματικά πως το θέμα των διαπραγματεύσεων δεν είναι επίκαιρο αυτή τη στιγμή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ είπε πως η Βρετανία βύθισε τις πιθανότητες για μια ειρηνευτική συμφωνία το 2022 με το να ασκήσει πίεση στο Κίεβο να αρνηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας λίγο αφότου η Ρωσία έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία.

«Έπειτα από αυτό, δεν υπήρξαν προαπαιτούμενα για διαπραγματεύσεις -- και υπήρχαν ακόμη λιγότερα προαπαιτούμενα αφότου η Ουκρανία στην πραγματικότητα απαγόρευσε νομικά οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά», είπε ο Πεσκόφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα τον Οκτώβριο του 2022 αναγγέλλοντας επίσημα πως η προοπτική οποιονδήποτε συνομιλιών της Ουκρανίας με τον Πούτιν είναι «αδύνατη» αφότου η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προσάρτησε τέσσερις περιοχές της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας.

Ο Πεσκόφ είπε πως το ειρηνευτικό σχέδιο του Ζελένσκι, γνωστό ως «ειρηνευτική φόρμουλα» του Ουκρανού προέδρου, είναι ελαττωματικό επειδή επιδιώκει την επίτευξη ειρήνης χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.

«Για να πούμε το λιγότερο, αυτή είναι μια παράλογη διαδικασία», είπε ο Πεσκόφ.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ζελένσκι που αποτελείται από 10 σημεία καλεί για αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και παύση των εχθροπραξιών και αποκατάσταση των κρατικών συνόρων της Ουκρανίας με τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

