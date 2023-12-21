Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες στην πρώτη μεγάλη διαδήλωση ενάντια στις πολιτικές λιτότητας της νέας κυβέρνησης της Αργεντινής.

Ο πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι ανακοίνωσε μέτρα που περιλαμβάνουν περικοπές δαπανών και δραστική υποτίμηση του νομίσματος. Υπέγραψε επίσης διάταγμα οικονομικής μεταρρύθμισης που θα τερματίσει τα όρια στις εξαγωγές, σύμφωνα με το BBC.

Στην πορεία ηγήθηκαν ομάδες που εκπροσωπούν τους ανέργους.

Η αστυνομική παρουσία ήταν μεγάλη προκειμένου να εμποδίσει τους διαδηλωτές να αποκλείσουν τους δρόμους.

Ο Πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από περίπου δύο εβδομάδες, έχει υποσχεθεί σκληρά μέτρα κατά οποιασδήποτε ομάδας προσπαθήσει να ματαιώσει τα σχέδιά του με ανατρεπτικές διαδηλώσεις.

Η κυβέρνηση δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι άνθρωποι που απέκλεισαν τους δρόμους μπορεί να χάσουν το δικαίωμά τους να λάβουν κρατικά επιδόματα.

«Πρόκειται για μια ειρηνική κινητοποίηση», δήλωσε ο Εντουάρντο Μπελιμόνι, ο οποίος ηγείται της αριστερής ομάδας διαμαρτυρίας Polo Obrero, που κάλεσε την πρώτη διαδήλωση, σε συνέντευξή του στο τοπικό ραδιόφωνο.

«Δεν θέλουμε καμία αντιπαράθεση. Δεν θέλουμε κανένα είδος σύγκρουσης».

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ο Πρόεδρος Μιλέι παρουσίασε ορισμένα από τα 300 μέτρα, τα οποία σηματοδοτούν αυτό που αποκάλεσε το πρώτο βήμα προς την ανοικοδόμηση της χώρας.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών και την απορρύθμιση της εξόρυξης και άλλων βιομηχανιών. Ο πρόεδρος είπε ότι θα ακυρώσει το νόμο που ρυθμίζει την ενοικίαση ακινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση αποδυνάμωσε την αξία του νομίσματός της κατά περισσότερο από 50% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Η Αργεντινή παλεύει με τον αυξανόμενο πληθωρισμό, με τις τιμές να αυξάνονται κατά περίπου 150% τον τελευταίο χρόνο. Παλεύει επίσης με τα χαμηλά ταμειακά αποθέματα και το υψηλό δημόσιο χρέος, ενώ το 40% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο -στο οποίο η Αργεντινή οφείλει 44 δισ. δολάρια (35 δισ. λίρες) - χαρακτήρισε τα μέτρα «τολμηρά» και είπε ότι θα συμβάλουν στη δημιουργία του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

