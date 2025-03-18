Η ώρα Τραμπ - Πούτιν, οι όροι της Μόσχας, η Ουάσιγκτον και οι άλλοι

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνομιλήσει σήμερα τηλεφωνικά με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για το εδαφικό και τον μελλοντικό έλεγχο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας στη Ζαπορίζια, ενώ έχει ήδη προηγηθεί η λίστα προϋποθέσεων του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το σχέδιο παύσης των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε πως «πολλά στοιχεία της τελικής συμφωνίας έχουν ήδη συμφωνηθεί», ενώ σημείωσε ότι «πολλά απομένουν ακόμη». Όπως είπε εν όψει του τηλεφωνήματος «ανυπομονώ για την επικοινωνία με τον πρόεδρο Πούτιν».

Την ίδια στιγμή, η αισιοδοξία της αμερικανικής διπλωματίας αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία απευθυνόμενη χθες, Δευτέρα, σε δημοσιογράφους υπογράμμισε ότι «ποτέ δεν βρισκόμασταν πιο κοντά στην ειρήνη όσο αυτή τη στιγμή».

Σε ό,τι αφορά στην ατζέντα των συνομιλιών η κ. Λέβιτ, αναφερόμενη δίχως να τον κατονομάζει στον υπό ρωσική κατοχή σταθμό της Ζαπορίζια -τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη- είπε πως «υπάρχει ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας στα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας που τέθηκε προς συζήτηση με την πλευρά των Ουκρανών και θα τεθεί και στο τραπέζι των συνομιλιών με τον πρόεδρο της Ρωσίας». Είχαν προηγηθεί οι σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου την Κυριακή, ο οποίος σημείωνε ότι επί τάπητος θα τεθούν εδαφικά ζητήματα και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας, ενώ «ήδη συζητάμε για διαμοιρασμό ορισμένων πόρων».

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε πως οι δύο άνδρες θα συνομιλήσουν τηλεφωνικά σήμερα, Τρίτη, αλλά ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ απέφυγε να προβεί σε λεπτομέρειες τονίζοντας ότι «εμείς δεν το κάνουμε αυτό».

Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσαν τη Ρωσία να αποδείξει ότι πράγματι επιθυμεί ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, χαιρέτισε το θάρρος του Ουκρανού προέδρου να συμφωνήσει στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός και κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να πράξει το ίδιο, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, απευθυνόμενος στη Βουλή των Κοινοτήτων, τόνισε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα πρέπει να συμφωνήσει σε εκεχειρία δίχως όρους.

Συμπλήρωσε δε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε ένα σημάδι που να συνηγορεί σε αυτό και προειδοποίησε πως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του «έχουν περισσότερα χαρτιά να παίξουν», ώστε να εξαναγκάσουν τη Ρωσία να συζητήσει με σοβαρότητα την προοπτική της ειρήνης.

Στο ίδιο μήκος κύματος για τις ρωσικές προθέσεις και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλλας, η οποία σήμερα θα βρίσκεται στο Λονδίνο και χθες προειδοποιούσε για μία Ρωσία ανυποχώρητη που δεν επιθυμεί την ειρήνη, πραγματικά.

Η Μόσχα, ενώ προηγουμένως έχει ταχθεί υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία, σκιαγράφησε την προηγούμενη εβδομάδα μία λίστα προϋποθέσεων προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως.

Εγείροντας το ερώτημα ποιος θα εγγυάται την εκεχειρία, ο πρόεδρος της Ρωσίας απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους είχε θέσει στο τραπέζι την σταθερά κόκκινη γραμμή της Μόσχας περί μη αποδοχής της παρουσίας νατοϊκών δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια, ενώ στη λίστα με τους όρους είχε συμπεριληφθεί και η ρωσική περιοχή του Κουρσκ, στα δυτικά της χώρας, στην οποία εισέβαλαν αιφνιδιαστικά το περασμένο καλοκαίρι οι Ουκρανοί και σήμερα ο πρόεδρος Πούτιν δηλώνει πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει.

Ήδη μία πρώτη γεύση για το τι θα συζητηθεί σήμερα ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αλεξάντερ Γκρούσκο, ο οποίος – μεταξύ άλλων - τόνισε πως η Μόσχα θα ζητήσει «ακλόνητες εγγυήσεις», αναφορικά με την ουδετερότητα της Ουκρανίας και τη μη ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό μόνο το ενδεχόμενο εγκατάστασης «άοπλων παρατηρητών» στην ουκρανική επικράτεια, μεταπολεμικά.

