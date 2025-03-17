ΕΕ: «Συμμαχία προθύμων» για νέα βοήθεια στην Ουκρανία;

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Η εν λόγω πρωτοβουλία ανήκει στην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, που επιδιώκει εδώ και εβδομάδες να καταλήξει σε συμφωνία με τα 27 κράτη μέλη για τη συνδρομή τους στο Κίεβο. Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου σήμερα τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ.



Το 2024 η ΕΕ χορήγησε περίπου 20 δις ευρώ στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Παρά το γεγονός ότι προχωρούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με πρωτοβουλία των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν στην ανατολική Ουκρανία, ενώ το Κίεβο αντιμετωπίζει έλλειψη οπλικών συστημάτων, ιδιαίτερα πυροβολικού και πυραυλικής άμυνας.



«Ενδεχομένως οδηγηθούμε σε μια συμμαχία προθύμων» λέει Ευρωπαίος διπλωμάτης



Με non paper η Κάγια Κάλας ζητά από τα κράτη μέλη να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το ποια θα είναι η συνδρομή τους προς την Ουκρανία για το 2025. Αρκετά κράτη μέλη εμφανίζονται μάλλον απρόθυμα να αυξηθεί το ποσό σε 40 δις ευρώ και η συνδρομή τους να βασιστεί αναλογικά με το ΑΕΠ τους.



Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη στη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών, «όλα τα κράτη μέλη εμφανίζονται έτοιμα να συνεχίσουν τη στήριξή τους, αλλά από την άλλη εμφανίζονται επιφυλακτικά ως προς τους τρόπους». Στη συνάντηση των μονίμων αντιπροσώπων την περασμένη Παρασκευή μόνο τα 2/3 των κρατών μελών στήριξαν το σχέδιο της Κάλας, ενώ ευρωπαϊκές πηγές θεωρούν ότι το ζήτημα θα απασχολήσει και την επικείμενη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη.

Πρώτη διάσκεψη μετά τη μεταβατική κυβέρνηση στη Συρία

Στο μεταξύ, με βασικό στόχο την ανοικοδόμηση της Συρίας, διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα η 9η σχετική διάσκεψη της ΕΕ όπου θα παρευρεθεί ο νέος υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ασσάντ αλ Σιμπάνι. Πρόκειται για την πρώτη διάσκεψη μετά την ανάληψη της εξουσίας της Δαμασκού από τη μεταβατική κυβέρνηση, σχεδόν 14 χρόνια μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου.



Η ΕΕ ελπίζει να υπάρξουν σήμερα νέες δεσμεύσεις για πρόσθετη χρηματοδότηση της χώρας, «που γυρίζει σελίδα στην ιστορία της» σύμφωνα με ανώτατο Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιθανό ρόλο της της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην ανοικοδόμηση της Συρίας.



Η πλειοψηφία των ΥΠΕΞ της ΕΕ πάντως, προσερχόμενοι στη σημερινή συνεδρίαση το πρωί, καταδίκασαν με τον πιο έντονο τρόπο τη βία που σημειώθηκε κατά το τελευταίο διάστημα με τις σφαγές αμάχων πληθυσμών και μάλιστα εκ μέρους θρησκευτικών μειονοτήτων.



Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, αν και παραδέχθηκε ότι προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η άρση των κυρώσεων έναντι της Συρίας -ειδικά σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα ή τις ενεργειακές υποδομές- επισήμανε ότι η διαδικασία αυτή θα έχει χαρακτήρα αναστρέψιμο.

