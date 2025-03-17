Εν αναμονή της επικοινωνίας ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλάντιμιρ Πούτιν την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος έχει αυξήσει τις προσδοκίες για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των όρων παραμένουν ασαφείς, καθώς ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Μόσχα έχουν αποκαλύψει συγκεκριμένα σημεία των διαπραγματεύσεων.

Η επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία αποδέχθηκε την 30ήμερη εκεχειρία που πρότειναν οι ΗΠΑ, μεταφέροντας το βάρος πλέον στη Ρωσία να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την πρόταση για άμεσο τερματισμό του πολέμου.

«Τα πάμε πολύ καλά, νομίζω, με τη Ρωσία. Θα δούμε αν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε, ίσως μέχρι την Τρίτη. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Πούτιν την Τρίτη», είπε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του με το Air Force One πίσω στον Λευκό Οίκο, μετά το Σαββατοκύριακο στο Μαρ-α-Λάγκο.

«Έχει γίνει πολλή δουλειά μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», είπε. «Ίσως μπορέσουμε, ίσως όχι, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες».

Ο Τραμπ είπε ότι οι διαπραγματευτές έχουν ήδη επισημάνει ορισμένα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση.

«Θα μιλήσουμε για εδάφη. Το καθεστώς πολλών εδαφών έχει αλλάξει σημαντικά σε σύγκριση με πριν από τον πόλεμο, όπως γνωρίζετε. Θα μιλήσουμε για εδάφη, θα μιλήσουμε για εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα», πρόσθεσε.

«Αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη συζητήσει πολλά από αυτά, και μάλιστα εκτενώς, και από τις δύο πλευρές, την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ήδη μιλάμε για αυτό – το μοίρασμα ορισμένων περιουσιακών στοιχείων.»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε ότι οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν την Τρίτη, αλλά δεν αποκάλυψε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η αντίδραση του Πούτιν μέχρι στιγμής στην πρόταση εκεχειρίας που υποστηρίζει ο Τραμπ ήταν διφορούμενη. Δήλωσε ότι η Μόσχα συμφωνεί με την πρόταση θεωρητικά, αλλά έθεσε αυστηρούς όρους και απαίτησε παραχωρήσεις από το Κίεβο, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι η σημερινή ουκρανική κυβέρνηση αποτελεί μέρος της «ρίζας του προβλήματος» του πολέμου.

Οι συναντήσεις μεταξύ Αμερικανών διαπραγματευτών και εκπροσώπων από την Ουκρανία και τη Ρωσία θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα. Το Κρεμλίνο ανέφερε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα ταξιδέψουν στη Ρωσία για περαιτέρω συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να κοινοποιεί λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες.

Η Ρωσία άρχισε να καταλαμβάνει περιοχές της Ουκρανίας το 2014, πριν εξαπολύσει την πλήρη εισβολή το 2022, πυροδοτώντας τη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την εισβολή του 2022, η Ουκρανία έχει χάσει τον έλεγχο περίπου του 11% της επικράτειάς της, σύμφωνα με ανάλυση του CNN βάσει δεδομένων από το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου.

Οι εδαφικές παραχωρήσεις είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που απομένουν να επιλυθούν. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η Ουκρανία πιθανότατα θα χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος, και ο Πούτιν το έχει θέσει ως προϋπόθεση για την επίτευξη εκεχειρίας.

Ωστόσο, η παραχώρηση εδαφών ήταν ανέκαθεν αδιαπραγμάτευτος όρος για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει ανησυχία ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως επιβράβευση του Πούτιν για την εισβολή. Η Ρωσία, από την πλευρά της, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τις ουκρανικές περιοχές που έχει καταλάβει.

Η προθυμία του Τραμπ να κάνει παραχωρήσεις στη Μόσχα ακόμα και πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, καθώς και η φιλική του στάση απέναντι στον Πούτιν, έχουν προκαλέσει ανησυχία στους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, οι οποίοι πλέον αμφισβητούν ανοιχτά κατά πόσο μπορούν να βασίζονται στις επί δεκαετίες αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας προς την ήπειρο.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε στο CNN την Κυριακή ότι οι συνεχιζόμενες συνομιλίες για την Ουκρανία είναι παραγωγικές, αλλά δεν ανέφερε πώς θα επιλυθεί το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων.

Ο Πούτιν «αποδέχεται τη φιλοσοφία του προέδρου Τραμπ» όσον αφορά την ανάγκη τερματισμού του πολέμου, δήλωσε ο Γουίτκοφ. Περιέγραψε τη συνάντησή του με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα ως μια «συζήτηση επικεντρωμένη στη λύση» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια παύση στις εχθροπραξίες θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι η χώρα του εργάζεται για την αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ, αφού αυτές «ουσιαστικά μηδενίστηκαν, καταστράφηκαν από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση».

«Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση αρχίζει να κινείται», είπε, αναφερόμενος στις σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. «Ας δούμε τι θα προκύψει από αυτό».

Η Ουκρανία συμφωνεί σε πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας στην Τζέντα την προηγούμενη εβδομάδα, δήλωσε ότι αποδέχθηκε πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών.

Η πρόταση εκεχειρίας που αποδέχθηκε η Ουκρανία καλύπτει ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου των συγκρούσεων με τη Ρωσία, και όχι μόνο τις αεροπορικές και θαλάσσιες επιχειρήσεις, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντηση.

«Η Ουκρανία αποδέχεται αυτή την πρόταση, τη θεωρούμε θετική, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το βήμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρέπει να πείσουν τη Ρωσία να το αποδεχθεί», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η εκεχειρία θα ξεκινήσει τη στιγμή που η Μόσχα θα συμφωνήσει σε αυτήν.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι προτάσεις του Κιέβου περιλάμβαναν «τερματισμό των εχθροπραξιών» στον αέρα και στη θάλασσα, την απελευθέρωση Ουκρανών κρατουμένων «για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης» και την επιστροφή των Ουκρανών παιδιών από τη Ρωσία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να ολοκληρώσουν μια συμφωνία για τα σπάνια ορυκτά «το συντομότερο δυνατό» με στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής οικονομίας και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας της χώρας.

