Λευκός Οίκος: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, εξέπεμψε μήνυμα αισιοδοξίας σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέροντας ότι

«ποτέ δεν ήμασταν πιο κοντά στην ειρήνη όσο αυτή τη στιγμή».

Ειδικότερα, ενόψει της επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμιρ Πούτιν την Τρίτη, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι «ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος».

Η Κάρολαϊν Λέβιτ, δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για την προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου, ωστόσο, εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι συνομιλίες μπορούν να βοηθήσουν ώστε να υπάρξει συμφωνία για το τέλος του τριετούς πολέμου στην Ουκρανία.

"Δεν θα προχωρήσω μπροστά από αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε 10 γιάρδες από την ειρήνη", δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. "Και δεν έχουμε πλησιάσει ποτέ πιο κοντά σε μια συμφωνία ειρήνης απ' ό,τι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και ο πρόεδρος, όπως ξέρετε, είναι αποφασισμένος να την ολοκληρώσει."

Το σχόλιο έρχεται μία ημέρα αφού ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο μετά το Σαββατοκύριακο στο Mar-a-Lago ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του.

Μάλιστα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές έχουν ήδη καθορίσει κάποια θέματα προς συζήτηση, συμπεριλαμβανομένου του "διαχωρισμού ορισμένων περιουσιακών στοιχείων."

"Θα μιλήσουμε για τα εδάφη. Η γη είναι πολύ διαφορετική απ' ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο, όπως ξέρετε. Θα μιλήσουμε για γη, θα μιλήσουμε για τα εργοστάσια ενέργειας, είναι μεγάλο ζήτημα," είπε ο Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στα ρωσικά ΜΜΕ σήμερα ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και σε ζητήματα που σχετίζονται με την σύγκρουση στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

