Δραματική εξέλιξη είχε η προσπάθεια μιας 7χρονης στο Μιζούρι των ΗΠΑ να κάνει ένα challenge στο TikTok με την ανήλικη να καταλήγει σε τεχνητό κώμα σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τους γονείς της 7χρονης Σκάρλετ Σέλμπι, η κόρη τους προσπάθησε να κάνει το challenge που θέλει να βάζεις στην κατάψυξη ένα παιχνίδι με πολυβινική αλκοόλη και στη συνέχεια να το ζεσταίνεις στον φούρνο μικροκυμάτων.

Όταν η μικρή Σκάρλετ επιχείρησε το challenge, το παιχνίδι έσκασε προκαλώντας της σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και το κορμί. «Το μόνο που άκουσα ήταν τα ουρλιαχτά της. Ήταν σαν την είχαν μαχαιρώσει», περιέγραψε ο πατέρας της 7χρονης στη New York Post.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την έκρηξη, το κορμί και τα ρούχα της κόρης του γέμισαν με αυτή τη γλίτσα που ήταν πολύ δύσκολο να βγει από πάνω της. «Ήταν τρομακτικό το πόσο τρομαγμένη ήταν και πόσο πολύ πονούσε» είπε η μητέρα της Σκάρλετ για τις στιγμές που ακολούθησαν μέχρι να πάνε στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί που παρέλαβαν την 7χρονη αποφάσισαν να τη βάλουν σε κώμα για τρεις ημέρες καθώς φοβήθηκαν ότι τα εγκαύματα στο στόμα της θα προκαλούσαν πρήξιμο και τελικά κλείσιμο στο αναπνευστικό της σύστημα.

Η 7χρονη παρέμεινε για μια εβδομάδα στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να την ταϊζουν με σωληνάκι.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η κατασκευάστρια εταιρεία του παιχνιδιού αναφέρει στη συσκευασία του ότι «δεν θα πρέπει να μπαίνει στην κατάψυξη ή να ζεσταίνεται στον φούρνο μικροκυμάτων, κίνδυνος τραυματισμού».

Πηγή: skai.gr

