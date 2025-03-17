Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από μια πολυεθνική ομάδα που δημιουργήθηκε για να διερευνήσει τους ηγέτες που είναι υπεύθυνοι για την εισβολή στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στα μέλη του οργανισμού τη Δευτέρα.

Η απόφαση απόσυρσης από το Διεθνές Κέντρο για τη Δίωξη του Εγκλήματος της Επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στο οποίο η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ενταχθεί το 2023, αποτελεί την τελευταία ένδειξη της μεταστροφής της κυβέρνησης Τραμπ από τη δέσμευση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να αποδοθούν προσωπικές ευθύνες στον Πούτιν για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον των Ουκρανών.

Ο οργανισμός είχε δημιουργηθεί προκειμένου να λογοδοτήσουν η ηγεσία της Ρωσίας, καθώς και οι σύμμαχοί της, η Λευκορωσία, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν, για μια κατηγορία εγκλημάτων – που ορίζεται ως επιθετικότητα βάσει του διεθνούς δικαίου και συνθηκών στο πλαίσιο της παραβίασης της κυριαρχία άλλης χώρας και δεν ξεκινούν από αυτοάμυνα.

"Οι αμερικανικές αρχές με ενημέρωσαν ότι θα ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους στο ICPA μέχρι το τέλος του Μαρτίου", έγραψε ο Μιχαήλ Σμιτ, πρόεδρος της μητρικής οργάνωσης του ομίλου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη Συνεργασία στον Ποινικό Τομέα, γνωστή και ως Eurojust, σε μια εσωτερική επιστολή που απέκτησαν οι New York Times.

Η ομάδα παραμένει «πλήρως δεσμευμένη» στο να αποδώσει ευθύνες σε «όσους ευθύνονται για διεθνή εγκλήματα» στην Ουκρανία, πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η μόνη χώρα εκτός Ευρώπης που έστειλε ανώτερο εισαγγελέα στη Χάγη για να συνεργαστεί με ανακριτές από την Ουκρανία, τις χώρες της Βαλτικής, την Πολωνία, τη Ρουμανία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.



