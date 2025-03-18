Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα, μέτρο το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και για έναν μήνα, αντιδρώντας σε νέο κύμα φόνων συνδεόμενων με εκβιάσεις στην πρωτεύουσα του Περού, συμπεριλαμβανομένου αυτού προχθές Κυριακή δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή.

Ο Πάουλ Φλόρες δολοφονήθηκε καθώς αποχωρούσε από χώρο όπου μόλις είχε δώσει συναυλία μαζί με μέλη του συγκροτήματός του, που τον συνόδευαν σε λεωφορείο, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με αντιπροσώπους του καλλιτέχνη της κούμπια, παναμερικανικού είδους μουσικής με αφρικανικές αναφορές, το συγκρότημα είχε δεχτεί απειλές από συμμορία κακοποιών που εννοούσε να τους αποσπά χρήματα για προστασία.

Η κυβέρνηση κήρυξε από σήμερα και «για διάρκεια 30 ημερών κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στη Λίμα και στη γειτονική πόλη Καγιάο, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε χθες Δευτέρα στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με βάση τις διατάξεις του κειμένου που υπέγραψε η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την αστυνομία στην πρωτεύουσα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων και στην Καγιάο, το μεγάλο λιμάνι της.

Αν και οι εκβιάσεις είναι πρόβλημα που μαστίζει όλη τη Λατινική Αμερική, τα τελευταία χρόνια πήρε διαστάσεις άνευ προηγουμένου στο Περού: το φαινόμενο αποδίδεται ιδίως σε συμμορίες όπως η Tren de Aragua, που σχηματίστηκε αρχικά στη Βενεζουέλα κι έχει εξαπλωθεί σε διάφορες άλλες χώρες της περιοχής.

Από τον Ιανουάριο, έχουν διαπραχτεί πάνω από 400 φόνοι σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις ληξιαρχικές αρχές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του περουβιανού Τύπου, πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό τουλάχιστον της τελευταίας εικοσαετίας.

«Δεν θα επιτρέψουμε ούτε έναν θάνατο ακόμη», διαβεβαίωσε η πρόεδρος Μπολουάρτε καταγγέλλοντας τον θάνατο του 39χρονου τραγουδιστή. «Σε αυτούς τους βδελυρούς δολοφόνους λέω ότι σκέφτομαι σοβαρά την ποινή του θανάτου», πρόσθεσε η αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια τελετής με ακροατήριο μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς χθες άρχισε η νέα σχολική χρονιά.

Πέρυσι η κυβέρνηση του Περού επίσης επέβαλε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε κάποιες συνοικίες της πρωτεύουσας κι ανέπτυξε τον στρατό έπειτα από σειρά φόνων οδηγών λεωφορείων, που επίσης συνδέθηκε με το φαινόμενο των εκβιάσεων από συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.