Διεθνείς ανησυχίες για απρόβλεπτες συνέπειες προκαλεί η πολυμέτωπη αναζωπύρωση των αιματηρών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, από τη Γάζα μέχρι τη Συρία και την Υεμένη, με το Ιράν που στηρίζει τους Χούθι να δέχεται απειλές από τον Λευκό Οίκο. Νέα αιματηρά μέτωπα (ξαν)ανοίγουν, ενώ η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει και την ανοιχτή πληγή του ουκρανικού.

Χούθι και Ιράν στο στόχαστρο: Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε «αποφασιστική» στρατιωτική δράση κατά των ανταρτών της Υεμένης αυτή την εβδομάδα, ανοίγοντας νέο μπαράζ επιθέσεων κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.



Οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με drone και πυραύλους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στα τέλη του 2023 ως εκδίκηση για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Η φιλοϊρανική οργάνωση έχει στοχεύσει περισσότερα από 100 πλοία και σκάφη, με drones, πυραύλους και μικρά πλοία, επηρεάζοντας σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο.



Οι ΗΠΑ επιδιώκουν εδώ και μήνες για να διαβρώσουν τις επιθετικές δυνατότητες των Χούθι. Οι Χούθι τερμάτισαν τις επιθέσεις τους όταν κηρύχθηκε εκεχειρία στη Γάζα τον Ιανουάριο, αλλά έκτοτε απείλησαν να τις επαναλάβουν ως απάντηση στον αποκλεισμό της βοήθειας από το Ισραήλ στον θύλακα.



Οι αντάρτες της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν νέα επίθεση, την τρίτη κατά σειρά, εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα, σε αντίποινα για τη σειρά βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο υεμενίτικο έδαφος.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα αντιμετωπίσει τις «συνέπειες» στο σενάριο περαιτέρω επιθέσεων από τους αντάρτες της Υεμένης



Το Ιράν καταδίκασε τη Δευτέρα τις «φιλοπόλεμες» δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί υποστήριξης της Τεχεράνης στους αντάρτες Χούθι προειδοποιώντας πως «οποιαδήποτε» επίθεση θα είχε «σοβαρές συνέπειες» για τις οποίες η Ουάσιγκτον θα επωμιστεί την «πλήρη ευθύνη».

Χάος στη Λωρίδα της Γάζας: Χάος, που θυμίζει την αιματηρή σύγκρουση Χαμάς – Ισραήλ τους προηγούμενους μήνες, επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση των IDF, καθώς κατέρρευσε η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.



Δεκάδες ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, άνευ προηγουμένου αφότου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς στη Γάζα τη 19η Ιανουαρίου, στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. Φωτογραφίες των διεθνών πρακτορείων δείχνουν αμάχους στα νοσοκομεία. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν στοχεύει αμάχους, ενώ η Χαμάς κρύβεται ανάμεσά τους.

Δεκάδες ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, άνευ προηγουμένου αφότου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς στη Γάζα τη 19η Ιανουαρίου, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 310 ανθρώπους, ενώ 1.000 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με νέα ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. Φωτογραφίες των διεθνών πρακτορείων δείχνουν αμάχους στα νοσοκομεία. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν στοχεύει αμάχους, ενώ η Χαμάς κρύβεται ανάμεσά τους.

Νέα κλιμάκωση Συρίας - Λιβάνου: Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ του Λιβάνου και της νέας κυβέρνησης της Συρίας, με αιματηρές διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ ισλαμιστών και Χεζμπολάχ.



Με τη νέα κυβέρνηση της Συρίας υπό τον Αχμέντ αλ Σάρα ήρθαν στην εξουσία σουνίτες-ισλαμιστές μαχητές που ανέτρεψαν το καθεστώς του συμμάχου του Ιράν Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του περασμένου έτους. Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ με έδρα τον Λίβανο είχε παρέμβει στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της χώρας για να βοηθήσει τον Άσαντ να πολεμήσει τους σουνίτες μαχητές.



Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τη Δευτέρα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, μετά τις συγκρούσεις των τελευταίων ημερών με απολογισμό 10 νεκρούς και περισσότερους από 50 τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.