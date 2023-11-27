Αρχαία σκυθικά τεχνουργήματα από μουσεία της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας επεστράφησαν στην Ουκρανία, αφού παρέμειναν επί σχεδόν μία δεκαετία στην Ολλανδία, λόγω της δικαστικής διαμάχης για την κυριότητά τους.

Περισσότερα από 1.000 αντικείμενα, όπως ένα σκυθικό κράνος από ατόφιο χρυσάφι και ένα χρυσό κολιέ παρουσιάζονταν σε μια έκθεση στο Μουσείο Άλαρντ Πίρσον (Allard Pierson Museum) του Άμστερνταμ όταν οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν και προσάρτησαν τη χερσόνησο, το 2014.

Τα τεχνουργήματα αυτά ανάγονται στην εποχή των Σκυθών, μεταξύ του 7ου και του 3ου αιώνα προ Χριστού.

🔱#ScythianGold has returned to Ukraine — the Allard Pierson Museum has transferred artifacts to the National Museum of the History of Ukraine that were kept in the Netherlands for almost 10 years. pic.twitter.com/w5AxbbKwap — KyivPost (@KyivPost) November 27, 2023

Τόσο η Ουκρανία όσο και τα μουσεία που βρίσκονται στην υπό ρωσικό έλεγχο Κριμαία διεκδίκησαν τα αντικείμενα όταν έληξε η περίοδος δανεισμού τους στην Ολλανδία.

«Έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια δικαστικής διαμάχης, τα αντικείμενα από τέσσερα μουσεία της Κριμαίας που παρουσιάζονταν στην έκθεση "Κριμαία: χρυσός και μυστικά της Μαύρης Θάλασσας" στο Άμστερνταμ, επεστράφησαν στην Ουκρανία» ανακοίνωσε το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας του Κιέβου.

Η συλλογή αυτή θα φυλαχθεί στο Μουσείο Ιστορίας μέχρι την απελευθέρωση της Κριμαίας.

Το Μουσείο Άλαρντ Πίρσον επέστρεψε συνολικά 565 αντικείμενα, όπως αρχαία γλυπτά, κοσμήματα των Σκυθών και των Σαρματών και κινεζικά κουτιά από λάκα.

Το ολλανδικό μουσείο διευκρίνισε ότι τα αντικείμενα επεστράφησαν την Κυριακή. «Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, στην οποία η πολιτιστική κληρονομία έγινε θύμα των γεωπολιτικών εξελίξεων» είπε ο Ελς φαν ντερ Πλας, ο διευθυντής του Άλαρντ Πίρσον. «Χαιρόμαστε που τώρα υπάρχει σαφήνεια και τα αντικείμενα επεστράφησαν», πρόσθεσε.

Τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας έκρινε ότι θα έπρεπε τα τεχνουργήματα αυτά να επιστραφούν στις ουκρανικές αρχές και όχι στην Κριμαία. Το Κίεβο τα θεωρεί μέρος της εθνικής κληρονομίας του, ωστόσο τα μουσεία που ελέγχονται από τη Μόσχα επιμένουν ότι θα έπρεπε να επιστραφούν σε αυτά, με βάση τους όρους δανεισμού τους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε σήμερα ότι «ανήκουν στην Κριμαία και θα έπρεπε να είναι εκεί», όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της χερσονήσου, σε αναρτήσεις του στο Telegram άφησε να εννοηθεί ότι τα αντικείμενα θα έπρεπε να επιστρέψουν «με την επίτευξη των στόχων της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

