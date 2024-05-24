Ένας 48χρονος άνδρας σκοτώθηκε σήμερα στη Νέα Καληδονία από έναν αστυνομικό ο οποίος είχε δεχθεί «σωματική επίθεση» από διαδηλωτές, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της Νουμεά, ένας θάνατος που αυξάνει σε επτά τον αριθμό των νεκρών από την αρχή των ταραχών στο αρχιπέλαγος.

Ο θάνατος αυτός σημειώνεται την επομένη της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν σ' αυτό το γαλλικό έδαφος στο νότιο Ειρηνικό Ωκεανό.

Ενώ κυκλοφορούσαν στη Ντουμπεά, βόρεια της Νουμεά, δύο αστυνομικοί «δέχθηκαν σωματική επίθεση από ομάδα μιας δεκαπενταριάς ατόμων», εξήγησε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο εισαγγελέας Ιβ Ντιπά.

«Μέσα σε συνθήκες που μένει να διευκρινισθούν, ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού όπλου του και πυροβόλησε μία φορά για να βγει απ' αυτή τη συμπλοκή», συνεχίζει.

«Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις, υπάρχουν ίχνη από χτυπήματα στο πρόσωπο των αστυνομικών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε συνελήφθη και άνοιξε έρευνα για τον πυροβολισμό, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Οι έρευνες διεξάγονται «με την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία που είναι απαραίτητες για να φανεί η αλήθεια», υπογράμμισε ο εισαγγελέας.

Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο χωροφύλακες, έχουν σκοτωθεί στη Νέα Καληδονία από την αρχή της κρίσης στις 13 Μαΐου. Είναι η πρώτη φορά που σκοτώθηκε κάποιος από μέλος των δυνάμεων ασφαλείας.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως αβεβαιότητα επικρατεί σήμερα στη Νέα Καληδονία, την επομένη της επίσκεψης του προέδρου Μακρόν, ο οποίος υποσχέθηκε πως η επίμαχη εκλογική μεταρρύθμιση δεν θα περάσει «δια της βίας», αλλά επέμεινε στην πορεία για μια έξοδο από την κρίση μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Μετά την επίσκεψη εξπρές του γάλλου προέδρου στη Νουμεά, η νύκτα ήταν «συνολικά ήρεμη παρά μερικά μεμονωμένα επεισόδια», ανακοίνωσε η γαλλική Ύπατη Αρμοστεία.

Ο Μακρόν συναντήθηκε χθες, Πέμπτη, με τους υποστηρικτές της παραμονής της Νέας Καληδονίας στους κόλπους της Γαλλίας, οι οποίοι υπoστηρίζουν τη διεύρυνση του εκλογικού σώματος στις περιφερειακές εκλογές, και με τους υποστηρικτές της ανεξαρτησίας, οι οποίοι εκτιμούν πως αυτό το μέτρο θα μειώσει την επιρροή τους.

Η υιοθέτηση αυτού του σχεδίου από τους γερουσιαστές και στη συνέχεια από τους βουλευτές πυροδότησε τις ταραχές και ένα κύμα βίας στο νησί, πρωτοφανές εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

«Δεσμεύθηκα ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν θα περάσει δια της βίας», υποσχέθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια της επίσκεψής του.

Ο γάλλος πρόεδρος ζήτησε όμως «να επαναληφθεί ο διάλογος για μια συνολική συμφωνία» για να δοθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου δικαίωμα ψήφου σε περισσότερους εκλογείς, ώστε στη συνέχεια «αυτή η συμφωνία να τεθεί προς ψήφιση στους κατοίκους της Καληδονίας».

Πριν από την προθεσμία αυτή, «ο στόχος είναι να αποκατασταθεί η τάξη μέσα στις επόμενες ημέρες», επανέλαβε ο αρχηγός του κράτους.

Η Νέα Καληδονία «δεν είναι Φαρ Ουέστ», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

ΓΑ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

