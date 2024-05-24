Παναθηναϊκός: Έτσι… βραχυκυκλώνει τα «ατού» της Φενέρ

Παναθηναϊκός και Φενερμπαχτσέ ρίχνονται στη μάχη για τον πρώτο ημιτελικό της Euroleague.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν σε Final Four μετά από 12 χρόνια ενώ οι Τούρκοι μετά από 5. Οι δύο ομάδες είναι προφανώς αλλαγμένες από τότε ωστόσο παραμένουν… διψασμένες για νίκες.

Το Τριφύλλι θέλει να ράψει το έβδομο αστέρι στη φανέλα και για να το κάνει αυτό πρέπει να περάσει από το εμπόδιο της Φενέρ.

Πηγή: skai.gr

