Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι θα συμμετάσχει στην διάσκεψη του ΟΑΣΕ στην Βόρεια Μακεδονία εάν η Βουλγαρία ανοίξει τον εναέριο της χώρο για την ρωσική αντιπροσωπεία και ότι ορισμένες δυτικές χώρες ζήτησαν να συναντηθούν μαζί του.

Από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Δύση προσπάθησε να απομονώσει την Ρωσία και οι κατ΄ιδίαν συναντήσεις μεταξύ κορυφαίων υπουργών έχουν γίνει σπάνιες.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Βόρεια Μακεδονία τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στην διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η οποία περιλαμβάνει τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πραγματοποιηθεί στα Σκόπια από τις 30 Νοέμβριου έως την 1η Δεκεμβρίου.

«Υπάρχουν ήδη αρκετά αιτήματα για συναντήσεις, που προέρχονται από εκπροσώπους της Δύσης» δήλωσε ο Λαβρόφ, αφότου αναφέρθηκε σε μια συνάντηση που είχε πέρυσι με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην σύνοδο της ομάδας των είκοσι ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών .

Ο Λαβρόφ δεν είπε ποιοι ζήτησαν συναντήσεις μαζί του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι είχε δηλώσει αυτόν τον μήνα ότι αναμένει να συμμετάσχει ο Μπλίνκεν, μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών της Βρετανίας, του Καναδά, των χωρών μελών της ΕΕ και των χωρών μελών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, όπως επίσης και της Ουκρανίας.

Ο Οσμάνι δήλωσε ότι οι γείτονες της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχουν μέχρι στιγμή λάβει μια τελική απόφαση για τους κανόνες υπερπτήσης της ρωσικής αντιπροσωπείας. Ένας εκπρόσωπος τύπου της προεδρίας της Βόρειας Μακεδονίας στον ΟΑΣΕ δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα να σχολιάσει το ζήτημα.

«Φυσικά , θα συναντήσουμε τον καθένα» δήλωσε ο Λαβρόφ. «Εάν κάποιοι μας προσεγγίσουν, δεν θα το βάλουμε ποτέ στα πόδια ούτε θα κρυφτούμε».

Στόχος του ΟΑΣΕ, ο οποίος αποτελείται από 57 μέλη, είναι η πρόληψη των συγκρούσεων και των κρίσεων ασφαλείας.

Ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας παραμένει κλειστός για τα ρωσικά αεροσκάφη συνιστώντας μέρος των κυρώσεων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα χαρακτηρίζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

