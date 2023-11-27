Το 2022, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας για ασθένεια και υγειονομική περίθαλψη διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στην ΕΕ στο 8,1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2022 (8,1% του ΑΕΠ) σε σχέση με το 2021 (8,5% του ΑΕΠ)

Μεταξύ των 24 χωρών της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις για το 2022 (δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα), οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας και υγειονομικής περίθαλψης, μετρούμενες σε ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν υψηλότερες στη Γαλλία (10% ), τη Γερμανία (9,7%), τη Σλοβενία (8,6%), την Αυστρία (8,5%) και το Βέλγιο (7,8%). Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Βουλγαρία (4,2%), στην Ιρλανδία (4,6%), στην Ουγγαρία, στη Λιθουανία (4,7%) και στην Εσθονία (4,8%).

Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μείωση στις δαπάνες κοινωνικής προστασίας για ασθένεια και υγειονομική περίθαλψη μεταξύ 2021 και 2022. Η μεγαλύτερη καταγράφηκε στη Βουλγαρία (-1,1 ποσοστιαίες μονάδες) ακολουθούμενη από την Ουγγαρία (-0,9 π.μ.), τη Λιθουανία και την Ιρλανδία ( και τα δύο -0,8 π.μ.). Οι μόνες χώρες της ΕΕ που ανέφεραν αύξηση ήταν το Λουξεμβούργο (+0,3 π.μ.) και η Σλοβενία (+0,1 π.μ.). Η Κύπρος διατήρησε τις δαπάνες της στο επίπεδο του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

