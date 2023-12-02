Η Τουρκία επανεξελέγη μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στις εκλογές που διεξήχθησαν την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της 33ης Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού στο Λονδίνο.

"Η Τουρκία, η οποία εκλέγεται μέλος σε όλες τις εκλογές του Συμβουλίου που διεξάγονται κάθε δύο χρόνια από το 1999, όταν ήταν υποψήφια για πρώτη φορά, θα συνεχίσει να συμβάλλει με συγκεκριμένο τρόπο στο έργο του ΙΜΟ χάρη στις δυνατότητες και την εμπειρία της στον τομέα της ναυτιλίας" αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.