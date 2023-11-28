Η Βόρεια Κορέα ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι ο στρατιωτικός κατασκοπευτικός δορυφόρος της έχει τραβήξει φωτογραφίες από σημαντικές τοποθεσίες και εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου.



Η Εθνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας ενημέρωσε τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ-ουν για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον αναγνωριστικό δορυφόρο στις 25-28 Νοεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βόρεια Κορέα δήλωσε ότι εκτόξευσε «επιτυχώς» αναγνωριστικό δορυφόρο στο διάστημα στην τρίτη απόπειρά της φέτος.«Ο Κιμ είδε φωτογραφίες της πρωτεύουσας της Ιταλίας, Ρώμη,που τραβήχτηκαν πάνω από το νησί Γκουάμ του Ειρηνικού, και φωτογραφίες άλλων περιοχών», ανέφερε το Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων με έδρα την Πιονγκγιάνγκ.«Του παρουσιάστηκαν επίσης λεπτομερείς φωτογραφίες του αμερικανικού ναυτικού σταθμού στο Νόρφολκ και του Ναυπηγείου Newport News, αμφότερα στη Βιρτζίνια, τραβηγμένες στις 23.35. (1435 GMT) στις 27 Νοεμβρίου,και "άλλα αντικείμενα"», ανέφερε.του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και ένα βρετανικό αεροπλανοφόρο εντοπίστηκαν στις φωτογραφίες του Ναυτικού Σταθμού του Νόρφολκ και του ναυπηγείου Newport News», προστίθεται στην αναφορά.Την περασμένη εβδομάδα, η Πιονγκγιάνγκ ισχυρίστηκε ότι έλαβε φωτογραφίεςαπό τον πρώτο της κατασκοπευτικό δορυφόρο.

