Η Κολομβία αντιμέτωπη με πάνω από 20 δασικές πυρκαγιές εν μέσω καύσωνα

Πάνω από είκοσι πυρκαγιές, μια από τις οποίες καίει δασική έκταση σε λόφους κοντά στην πρωτεύουσα Μπογοτά, πλήττουν την Κολομβία, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τετάρτη.

«Υπάρχουν 21 ενεργές εστίες φωτιάς σε όλη τη χώρα», ανέφερε η πολιτική προστασία (UNGRD) σε ανακοίνωσή της.

Προχθές Τρίτη, οι αρχές μίλαγαν για τέσσερις δασικές πυρκαγιές, μια σε υψώματα κοντά στην πρωτεύουσα.

Οι εστίες εντοπίζονται στους νομούς Βιτσάδα (ανατολικά), Αντιόκια (δυτικά), Σανταντέρ (ανατολικά), Βαγιεδουπάρ (βόρεια), Νόρτε δε Σανταντέρ (βορειοανατολικά) και Μπογιάκα (κεντρικά). Ωστόσο ο νομός που πλήττεται περισσότερο είναι ο Κουντιναμάρκα (κεντρικά), με πρωτεύουσα επίσης την Μπογοτά. Πλήττονται τουλάχιστον πέντε δήμοι.

Παράμος, ορεινά οικοσυστήματα-κλειδιά για τον κύκλο του νερού, καταστρέφονται από τις φλόγες.

Σε εννιά δήμους στο βόρειο, στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ προχθές Τρίτη, φθάνοντας ως και τους 40,4° Κελσίου.

«Οι δήμαρχοι είχαν προειδοποιηθεί για τη σοβαρότητα του φαινομένου Ελ Νίνιο (...) Οι προβλέψεις (των μετεωρολόγων) αποδείχθηκαν ακριβείς», σχολίασε μέσω X (του πρώην Twitter) ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, που προειδοποιούσε ήδη τη 10η Ιανουαρίου πως «βρισκόμαστε σε κόκκινο συναγερμό για δασικές πυρκαγιές».

Η χώρα είναι αντιμέτωπη «με το φαινόμενο Ελ Νίνιο που επιδεινώνει η κλιματική αλλαγή. Αυτή πιθανόν θα είναι η πιο θερμή χρονιά στην ιστορία της ανθρωπότητας σε όλο τον κόσμο», τόνιζε, καλώντας «κάθε δήμαρχο, κάθε κυβερνήτη και την εθνική κυβέρνηση να καταστήσουν προτεραιότητα το νερό».

«Το εθνικό σχέδιο για τον εφοδιασμό με νερό των δεκάδων δήμων που το στερούνται λειτουργεί. Μέχρι τώρα, έχουμε σβήσει εκατοντάδες πυρκαγιές», διαβεβαίωσε χθες.

Η πυρκαγιά σε λόφους κοντά στην Μπογοτά, γνωστή ως Cerros Orientales, εκδηλώθηκε τη Δευτέρα. Οι αρχές υπολογίζουν πως έχει κάψει τουλάχιστον 120 στρέμματα δασικής έκτασης.

«Η δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας επέτρεψε να περιοριστεί η πυρκαγιά. Ως αυτή την ώρα, μπορούμε να πούμε πως έχει ελεγχθεί το 70%» του μετώπου, ανέφερε ο δήμαρχος Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν.

Πάνω από 270 πυροσβέστες, στρατιωτικοί και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διάσωσης προσπαθούν να περιορίσουν τις φωτιές με τη βοήθεια δυο ελικοπτέρων, ελαφρού αεροσκάφους και drones. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τον δήμο.

Οι αρχές προειδοποίησαν εναντίον της «σοβαρής επιδείνωσης» της ποιότητας του αέρα στην πρωτεύουσα των περίπου 8 εκατομμυρίων κατοίκων. Άγρια ζώα θεάθηκαν να καταφεύγουν σε αστικές περιοχές, στους πρόποδες λόφων.

Προχθές Τρίτη, ο δήμαρχος ανέφερε πως τη φωτιά ενδέχεται να προκάλεσε καύση που έκαναν κάτοικοι. Διενεργείται έρευνα για εμπρησμό από αμέλεια.

Η κολομβιανή υπηρεσία που είναι αρμόδια για το κλίμα (IDEAM) έθεσε 883 από τους 1.101 δήμους της χώρας σε κατάσταση συναγερμού για τον κίνδυνο πυρκαγιών, τους μισούς και πλέον (586) σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

