Χοσέ Αντρές: Το Ισραήλ στόχευαν όχημα προς όχημα τους εθελοντές στη Γάζα

Ο διάσημος σεφ και ιδρυτής της World Central Kitchen Χοσέ Αντρές είπε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευαν «συστηματικά, όχημα προς όχημα», τους εργαζομένους της φιλανθρωπικής οργάνωσής του στη Γάζα.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση αυτήν, τη Δευτέρα.

Στη βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του ο Αντρές είπε ότι η οργάνωση WCK είχε ξεκάθαρη επικοινωνία με τον ισραηλινό στρατό ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, γνώριζε τις κινήσεις των εθελοντών.

Δεν ήταν μια «κακιά στιγμή όπου ‘ωχ’, ρίξαμε τη βόμβα σε λάθος μέρος» είπε ο Αντρές.

«Ακόμη και αν δεν ήμασταν συντονισμένοι (με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, IDF), καμία δημοκρατική χώρα και κανένας στρατός δεν μπορεί να στοχεύει πολίτες και φιλάνθρωπους», πρόσθεσε.

Οι εθελοντές σκοτώθηκαν όταν η αυτοκινητοπομπή τους χτυπήθηκε λίγη ώρα αφότου επέβλεψαν την εκφόρτωση 100 τόνων τροφίμων που έφτασαν στη Γάζα δια θαλάσσης. Ο ισραηλινός στρατός εξέφρασε «τη βαθύτατη λύπη του» για το συμβάν και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι δεν έγινε σκόπιμα.

Ο Αντρές είπε ότι θα βρισκόταν και ο ίδιος στη Γάζα με την ομάδα του αλλά για διάφορους λόγους, δεν μπόρεσε να επιστρέψει στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τον σεφ, οι ισραηλινές δυνάμεις ίσως να εξαπέλυσαν περισσότερα από τρία πλήγματα στο κομβόι της WCK.

Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι οι πραγματικοί «Αγώνες πείνας», συνέχισε, τονίζοντας ότι «η πείνα είναι πραγματική». Πρόσθεσε ότι η WCK θα συνεχίσει να αναλύει την κατάσταση για να καθορίσει πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στον θύλακα.

O Αντρές, που μίλησε την Τρίτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, πίεσε την αμερικανική κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για να σταματήσει ο πόλεμος.

«Οι ΗΠΑ απογοητεύουν τον λαό της Παλαιστίνης, πρέπει να κάνουν περισσότερα, να πουν στον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει τώρα», κατέληξε.

