Ο Ντόναλντ Τραμπ, φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές, έχει δηλώσει ιδιωτικά ότι τάσσεται υπέρ της επιβολής απαγόρευσης στις αμβλώσεις μετά την 16η εβδομάδας της κύησης σε εθνικό επίπεδο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας ή κινδύνου για τη ζωή της μητέρας, ανέφερε η εφημερίδα New York Times χθες, επικαλούμενη δύο πηγές.

Η στάση αυτή θα σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή, αφού ο Τραμπ επί χρόνια αποφεύγει να εκφραστεί ξεκάθαρα για το ιδιαίτερα διχαστικό στις ΗΠΑ ζήτημα των αμβλώσεων και έχει αρνηθεί να υποστηρίξει την επιβολή απαγόρευσης σε εθνικό επίπεδο.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αντίπαλος του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, αμέσως άδραξε την ευκαιρία και δήλωσε ότι ο Ρεπουμπλικάνος «θέτει υποψηφιότητα για να αρπάξει τα δικαιώματά σας».

Το Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη το άρθρο των Times, το οποίο η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ χαρακτήρισε «ψευδές».

«Όπως έχει δηλώσει ο Τραμπ, θα κάτσει και με τις δύο πλευρές και θα διαπραγματευθεί μια συμφωνία με την οποία θα είναι όλοι ικανοποιούμενοι» σχολίασε η Κάρολιν Λίβιτ, εκπρόσωπος του Τραμπ, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή δήλωσε στο NBC News ότι ο Τραμπ «δεν έχει καταλήξει» να επιβάλει απαγόρευση στις αμβλώσεις σε εθνικό επίπεδο.

Το δικαίωμα στην άμβλωση θα κυριαρχήσει στην εκστρατεία για τις φετινές προεδρικές εκλογές και ενδέχεται να αποδειχθεί μειονέκτημα για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους.

Η προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν επιμένει στο θέμα σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τις γυναίκες στις αμφίρροπες πολιτείες, τονίζοντας ότι η πρόσβαση στην άμβλωση αποτελεί ζήτημα ατομικής ελευθερίας το οποίο ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να στερήσουν από τις γυναίκες.

Από την πλευρά τους οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να συσπειρώσουν τη συντηρητική τους βάση, αλλά καθώς Μπάιντεν και Τραμπ αναμένεται να δώσουν μάχη στήθος με στήθος, φροντίζουν να μην αποξενώσουν τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους και τις γυναίκες που ζουν στα προάστια, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι αντίθετοι στην επιβολή αυστηρών περιορισμών στις αμβλώσεις.

Ο Ντέιβιντ Κόχελ, αρμόδιος για τη χάραξη στρατηγικής των Ρεπουμπλικάνων, εκτίμησε ότι δεν υπάρχει «κάτι θετικό» στο να μετατρέψει ο Τραμπ την εκστρατεία του σε δημοψήφισμα για την άμβλωση.

«Πιστεύω ότι οποιαδήποτε στιγμή μιλάμε για την άμβλωση, αντί για τα σύνορα και την οικονομία, χάνουμε» εξήγησε.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει διατηρήσει μέχρι στιγμής διφορούμενη στάση. Πήρε τα εύσημα για την ανατροπή από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόφασης στην υπόθεση «Ρόου εναντίον Ουέιντ», με την οποία αναγνωρίστηκε στις ΗΠΑ το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, χάρη στην πλειοψηφία που διατηρούν εκεί οι συντηρητικοί δικαστές, πολλούς από τους οποίους διόρισε όταν ήταν πρόεδρος. Παράλληλα όμως επέκρινε Ρεπουνμπλικανικές πολιτείες που επέβαλαν απαγορεύσεις στις αμβλώσεις μετά την 6η εβδομάδα της κύησης, χαρακτηρίζοντάς το “λάθος”.

Επίσης επέρριψε την ευθύνη για τις εκλογικές ήττες του Ρεπουμπλικανικού κόμματος μετά τον Ιούνιο του 2022 -όταν εκδόθηκε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου- στις θέσεις των Ρεπουμπλικανών στο θέμα της άμβλωσης.

Οι Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί να εκφράσει ακόμη δημοσίως τις απόψεις του για το θέμα προκειμένου να αποφύγει να αποξενώσει τους πιο συντηρητικούς, οι οποίοι επιθυμούν αυστηρότερους περιορισμούς ή πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων, μέχρι να κερδίσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

Όμως η οργάνωση κατά των αμβλώσεων Susan B. Anthony Pro-Life America, η οποία είχε επικρίνει πέρυσι τις δηλώσεις του Τραμπ ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ορθά άφησε τις πολιτείες να αποφασίζουν για το θέμα των αμβλώσεων, χαιρέτισε χθες τη φερόμενη άποψή του.

«Συμφωνούμε απόλυτα με τον πρόεδρο Τραμπ στην προστασία των μωρών από τη βία των αμβλώσεων στις 16 εβδομάδες» δήλωσε η πρόεδρός της Μάρτζορι Ντάνενφέλσερ.

