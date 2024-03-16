Το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε την ανακατάληψη του MV Ruen από Σομαλούς πειρατές ανοικτά των ινδικών ακτών και την απελευθέρωση του πληρώματος βάζοντας τέλος στην τρίμηνη κατοχή του υπό σημαία Μάλτας φορτηγού πλοίου ξηρού φορτίου από τους πειρατές.

«Κατά την διάρκεια των 40 τελευταίων ωρών», ινδικό πολεμικό πλοίο, μέσω συντονισμένων ενεργειών, καθήλωσε το πλοίο και ανάγκασε του 35 πειρατές να παραδοθούν», ανακοίνωσε στο Χ το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό διευκρινίζοντας ότι τα 17 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν σώα και με ασφάλεια από το πλοίο.



#INSKolkata, in the last 40 hours, through concerted actions successfully cornered and coerced all 35 Pirates to surrender & ensured safe evacuation of 17 crew members in the evening today #16Mar 24 from the pirate vessel without any injury.#INSKolkata had carried out the… https://t.co/eKxfEdMRES pic.twitter.com/tmQq2fG8yE — SpokespersonNavy (@indiannavy) March 16, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

