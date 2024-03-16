Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε την ανακατάληψη του MV Ruen από τους Σομαλούς πειρατές - Δείτε φωτογραφίες

Ινδικό πολεμικό πλοίο, μέσω συντονισμένων ενεργειών, καθήλωσε το πλοίο και ανάγκασε του 35 πειρατές να παραδοθούν

Πειρατεία

Το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε την ανακατάληψη του MV Ruen από Σομαλούς πειρατές ανοικτά των ινδικών ακτών και την απελευθέρωση του πληρώματος βάζοντας τέλος στην τρίμηνη κατοχή του υπό σημαία Μάλτας φορτηγού πλοίου ξηρού φορτίου από τους πειρατές.

«Κατά την διάρκεια των 40 τελευταίων ωρών», ινδικό πολεμικό πλοίο, μέσω συντονισμένων ενεργειών, καθήλωσε το πλοίο και ανάγκασε του 35 πειρατές να παραδοθούν», ανακοίνωσε στο Χ το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό διευκρινίζοντας ότι τα 17 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν σώα και με ασφάλεια από το πλοίο.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πειρατεία Σομαλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark