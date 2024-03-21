Οι Ρώσοι στρατιωτικοί θα εξοντώσουν όλους τους Γάλλους στρατιώτες που θα έρθουν στο ουκρανικό έδαφος, απείλησε ο αντιπρόεδρος της Κρατικής Δούμας Πιοτρ Τολστόι.



«Θα σκοτώσουμε όλους τους Γάλλους στρατιώτες που θα έρθουν στο έδαφος της Ουκρανίας. Όλους», είπε στο κανάλι BFMTV. Ο Ρώσος νομοθέτης υποστήριξε επίσης ότι 147 από τους 367 Γάλλους μισθοφόρους που έφτασαν νωρίτερα στην Ουκρανία «έχουν εξοντωθεί».

Πηγή: skai.gr

Επιπλέον, ο Τολστόι τόνισε ότι η Ρωσία «δεν ενδιαφέρεται» για τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και τα λόγια του ότι δεν υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» για την παροχή βοήθειας στο Κίεβο.Στις 19 Μαρτίου, ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) Σεργκέι Ναρίσκιν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία προετοιμάζει ήδη ένα στρατιωτικό σώμα προς αποστολή στην Ουκρανία,. Το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας έκανε δήλωση στο κοινωνικό δίκτυο Χ δηλώνοντας πως όσα είπε ο Ναρίσκιν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.Ο επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών ισχυρίστηκε ότι η Γαλλία αναγνώρισε ανεπίσημα τους θανάτους των δικών της στρατιωτικών. «από τον πόλεμο της Αλγερίας του 1954-1962. Το Μέγαρο των Ηλυσίων, όπως σημείωσε ο Ναρίσκιν, πιστεύει επίσης ότι ο αριθμός των νεκρών Γάλλων έχει ξεπεράσει ένα «ψυχολογικά σημαντικό όριο» και τώρα τίθεται ζήτημα «πώς να θάψουν τους νεκρούς και να περιθάλψουν τους τραυματίες κρυφά, ώστε να μην υπάρξει δημόσια κατακραυγή».Στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά από μια διάσκεψη στο Παρίσι με αντικείμενο την Ουκρανία, ο Μακρόν δεν απέκλεισε ρητά την πιθανότητα αποστολής χερσαίων στρατευμάτων από δυτικές χώρες στην Ουκρανία. Ο Μακρόν είπε επίσης ότι τα δυτικά κράτη «σκοπεύουν να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο» για να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να έχει «το πάνω χέρι» σε αυτή τη σύγκρουση.

