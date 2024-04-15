Η επισιτιστική κρίση στο Σουδάν μπορεί να είναι η μεγαλύτερη από ποτέ

Η επισιτιστική κρίση στο Σουδάν θα μπορούσε να είναι "η μεγαλύτερη από ποτέ" προειδοποίησε η εκτελεστική διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), Σίντι ΜακΚέιν, στο περιθώριο διάσκεψης για τη χώρα αυτή που διεξάγεται σήμερα στο Παρίσι.

Η κατάσταση στο Σουδάν είναι "σχεδόν καταστροφική", εκτίμησε η διευθύντρια αυτής της οργάνωσης του ΟΗΕ, σε συνέντευξη με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP). "Υπάρχει λιμός, τεράστιος λιμός" στη χώρα, είπε. "Και ακόμη κι αν κηρύξουμε κατάσταση λιμού, θα είναι πολύ αργά", συνέχισε.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τους επόμενους μήνες, σχεδόν πέντε εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να βυθιστούν σε "καταστροφική επισιτιστική ανασφάλεια", στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας του δείκτη επισιτιστικής ασφάλειας, IPC.

Το Σουδάν "θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη από ποτέ επισιτιστική κρίση", εκτίμησε η ΜακΚέιν, καθώς ο πόλεμος στο Σουδάν, που ξέσπασε πριν από ένα χρόνο, προκάλεσε χιλιάδες θανάτους, τον εκτοπισμό τουλάχιστον 8,5 εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και κατέστρεψε επίσης τις ήδη ευάλωτες υποδομές της χώρας.

Η ανθρωπιστική απόκριση που προβλέπεται για το Σουδάν χρηματοδοτείται ωστόσο μόλις στο 5%, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία.

"Η Γάζα είναι το αντικείμενο όλης της προσοχής, και αυτό είναι κατανοητό. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε χώρες όπως το Σουδάν", δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του WFP, που "δεν μπορεί να θρέψει τους ανθρώπους αν οι κυβερνήσεις και οι ιδιωτικές εταιρίας δεν είναι έτοιμες να το χρηματοδοτήσουν".

Η Σίντι ΜακΚέιν ζήτησε επίσης από τους εμπολέμους στη σύγκρουση να επιτρέψουν την πρόσβαση εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στο σουδανικό έδαφος, οι οποίοι, όπως είπε, δεν μπορούν να φθάσουν στο "90% του πληθυσμού".

"Όταν αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε αν υπάρχει, ή όχι, λιμός, η αλήθεια είναι πως δεν το ξέρουμε επειδή δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση", επέμεινε. "Είναι ως εκ τούτου πολύ σημαντικό για εμάς να αποκτήσουμε ασφαλή και ασφαλισμένη πρόσβαση", στους ωφελούμενους.

Διεθνής ανθρωπιστική διάσκεψη για το Σουδάν και τις γειτονικές χώρες διεξάγεται σήμερα στο Παρίσι. Με συνδιοργανώτριες χώρες τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσκοπεί να καλύψει το έλλειμμα χρηματοδότησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σουδανική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

