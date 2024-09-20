Λογαριασμός
Πύρρος Δήμας-Αφροδίτη Σκαφιδά: Με την 5 μηνών κόρη τους στο Καλλιμάρμαρο

Μια πολύ όμορφη στιγμή που την έζησαν έχοντας στην αγκαλιά την κόρη τους

Λαοθάλασσα χθες στο Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη εκδήλωση της ΕΟΕ (Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπή) για τη βράβευση των Ολυμπιονικών και των Παραολυμπιονικών και των Legends των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004.

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο εκτυλίχθηκαν πολύ συγκινητικές στιγμές που ξύπνησαν μνήμες στις καρδιές όλων όσων βρέθηκαν εκεί. 

