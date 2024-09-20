Πύρρος Δήμας-Αφροδίτη Σκαφιδά: Με την 5 μηνών κόρη τους στο Καλλιμάρμαρο

Λαοθάλασσα χθες στο Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη εκδήλωση της ΕΟΕ (Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπή) για τη βράβευση των Ολυμπιονικών και των Παραολυμπιονικών και των Legends των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004.

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο εκτυλίχθηκαν πολύ συγκινητικές στιγμές που ξύπνησαν μνήμες στις καρδιές όλων όσων βρέθηκαν εκεί.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.