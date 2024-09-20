Η κυβέρνηση και οι πολίτες της Ιαπωνίας επευφημούν για το ρεκόρ βραβείων Emmy που απέσπασε η δραματική σειρά εποχής «Shogun» τονίζοντας ότι πρόκειται για μία ακόμη νίκη για την ιστορία και τον πολιτισμό τους, που γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στους τουρίστες και στο διεθνές κοινό.

Το ιστορικό έπος που διαδραματίζεται στην Αυτοκρατορική Ιαπωνία κέρδισε 18 βραβεία, τα περισσότερα που έχει αποσπάσει ποτέ ένας κύκλος δραματικής σειράς.

Η κυβέρνηση χαιρέτισε το επίτευγμα και τόνισε ότι το 70% των διαλόγων στη σειρά «Shogun» ήταν στα ιαπωνικά και ότι ο Hiroyuki Sanada, ο οποίος υποδύθηκε τον επικεφαλής πολέμαρχο Yoshii Toranaga, συμμετείχε στην παραγωγή του.

«Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε περαιτέρω τους Ιάπωνες δημιουργούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των παραγωγών στο εξωτερικό», είπε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Hiroshi Moriya, σύμφωνα με το Reuters.

Η ιαπωνική κυβέρνηση συγκρότησε επίσης μια επιτροπή αυτόν τον μήνα για την υποστήριξη των βιομηχανιών ψυχαγωγίας και περιεχομένου, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

