Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα μουσικό έργο που συνέθεσε ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (Wolfgang Amadeus Mozart) όταν ήταν πιθανότατα στην εφηβεία, αποκαλύφθηκε σε βιβλιοθήκη της Γερμανίας.

Οι ερευνητές βρήκαν την σύνθεση με τον τίτλο "Ganz kleine Nachtmusik" (Μικρή νυχτερινή μουσική) στη μουσική βιβλιοθήκη της γερμανικής πόλης, ενώ συνέτασσαν την τελευταία έκδοση του Καταλόγου Köchel, του αρχείου των μουσικών έργων του κορυφαίου συνθέτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής βιβλιοθήκης της Λειψίας το έργο έχει διάρκεια περίπου 12 λεπτά και χρονολογείται από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1760.

Η σύνθεση αποτελείται από επτά μικρότερα μέρη για τρίο εγχόρδων.

Το χειρόγραφο δεν ήταν γραμμένο από τον ίδιο τον Μότσαρτ, αλλά εκτιμάται ότι πρόκειται για αντίγραφο που έγινε γύρω στο 1780.

Είναι γραμμένο με σκούρο καφέ μελάνι σε λευκό χειροποίητο χαρτί και τα μέρη του είναι δεμένα χωριστά το καθένα.

Το παιδί-θαύμα της κλασικής μουσικής, γεννήθηκε το 1756 στη Βιέννη και άρχισε να συνθέτει μουσική σε πολύ νεαρή ηλικία, υπό την καθοδήγηση του πατέρα του, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η «Μικρή νυχτερινή μουσική», παρουσιάστηκε ήδη στο Σάλτσμπουργκ, κατά τα αποκαλυπτήρια του νέου Καταλόγου Köchel και θα ακολουθήσει το ντεμπούτο του στην όπερα της Λειψίας το Σάββατο.

Ο Κατάλογος Köchel το περιγράφει ως μουσικό κομμάτι που «προέρχεται από μία μόνο πηγή και η απόδοση του δημιουργού υποδηλώνει ότι το έργο γράφτηκε πριν από το πρώτο ταξίδι του Μότσαρτ στην Ιταλία».

